Jaime Quito

Ya fue

La participación de Perú Libre en la Mesa Directiva del Congreso sigue trayendo cola. Desde Arequipa informan que por lo menos una decena de militantes renunció a su filiación al lapicito. Entre los disidentes figura el congresista Jaime Quito. En la región sureña, en tanto, dicen que no hay crisis, o sea, aquí no pasó nada. Parece que no lo echarán de menos.

Lady Camones

Mal informada

La congresista por APP, Lady Camones, quedó mal parada en su afán de defender a su colega Alejandro Soto. No solo negó que se haya beneficiado con la ley que le permitió librarse de una sentencia judicial de hasta 8 años de prisión por estafa, sino que sostuvo que el delito que se le imputaba al cusqueño prescribió mucho antes de que sea congresista. A ver si le pasan una ayudita memoria para que se ponga al día con tooooda la información que se ha publicado sobre el caso…

Lady Camones

Martín Vizcarra

Se quedó con las ganas

Martín Vizcarra se quedará con las ganas de viajar, perdón, de trabajar en Moquegua. El Poder Judicial rechazó su solicitud para viajar a esa región por motivos laborales. Según la resolución, Vizcarra sustentó su pedido con documentos totalmente desfasados, algunos de ellos de hace 5 años. ¡Pásenle un calendario!

(Foto: GEC)

Ministerio Público

Denuncia al archivo

El Ministerio Público archivó la denuncia, por los presuntos delitos de conspiración para sedición y grave perturbación a la tranquilidad pública, formulada contra un grupo de ciudadanos que, en su legítimo derecho a la protesta, encabezaron marchas contra el golpista Pedro Castillo. Entre ellos, Lucas Ghersi, el ex-GEIN José Luis Gil y Luis Giampietri.

(Foto: Gob.pe)