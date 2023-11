AMLO

Viejas heridas

Resucitando gratuitamente viejas rencillas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfiló nuevamente sus baterías contra Dina Boluarte y en vísperas del Foro de la APEC, que se realizará la próxima semana en San Francisco, Estados Unidos, comentó que espera no tener que tomarse una foto con ella. “No lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, (…) no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, comentó. Como diría el Chavo del Ocho: “al cabo que ni quería”.

EFE/Mario Guzmán

ALBERTO OTÁROLA

Los ningunea

Otro que se hace el interesante es el primer ministro Alberto Otárola, quien fue citado por cuarta vez a la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar sobre el plan de prevención del Gobierno para enfrentar el Fenómeno El Niño y respondió que no concurrirá porque dizque “el ministro del Interior ya informó detalles de lo ocurrido el 7 de noviembre ante el Pleno que es la máxima instancia orgánica del Congreso”. Uhmm, qué tal ninguneada al grupo que preside el perulibrista Wilson Quispe. ¿Y ahora?

(Foto: GEC)

NICANOR BOLUARTE

Le lanzan salvavidas

Y mientras Nicanor Boluarte, hermano de doña Dina, se alista para responder el 21 de diciembre ante el Ministerio Público por su presunta mediación para la asignación de recursos para el distrito cajamarquino de Nanchoc, desde el Ejecutivo le lanzan salvavidas. Primero fue Otárola asegurando que ningún familiar de su jefecita ha pedido obras en favor de algún distrito, y ayer lo siguieron los titulares de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, quien descartó que se le haya asignado recursos a la citada jurisdicción, y Ana María Choquehuanca, de Producción, quien dijo que nunca vio a don Nicanor por los pasillos de Palacio de Gobierno. ¡Déjenlo que se defienda solito!

GUSTAVO ADRIANZÉN

Perdiendo los papeles

Gustavo Adrianzén, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), protagonizó un incidente cuando, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se evaluaba el seguimiento de las recomendaciones del informe sobre las muertes en las protestas tras el autogolpe de Pedro Castillo, un grupo de personas lo acusó de decir mentiras y reclamó su salida y la de Dina Boluarte del Gobierno. Fastidiado y amenazando con que se retiraría de la sala si no se ponía orden, Adrianzén perdió los papeles y les replicó a sus detractores:”Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, ellos son los violentos…”.