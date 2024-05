CÉSAR ACUÑA - I

Lo trolea Arista

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, llegó hasta Trujillo donde fue recibido por el gobernador regional César Acuña. Todo iba bien hasta que el titular del MEF comenzó a hablar con entusiasmo sobre sus expectativas para este 2024.

CÉSAR ACUÑA - II

Qué le queda

“Este año las cosas pintan totalmente diferentes, nuestro mar está mucho más productivo, en 15 o 20 días nada más se ha pescado más de mil millones, mil…, perdón, sí, mil, un millón… ahhh, ya estoy igual que usted”, comentó sonriente dirigiéndose a Acuña, a quien no le quedó más que reírse. Es más, con tan buen humor tomó la troleada el líder de Alianza para el Progreso que hasta aplaudió el comentario de Arista. Bueno, qué le quedaba.

ALEJANDRO CAVERO - I

El ‘wayki’ parlamentario

La detención de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, provocó todo tipo de reacciones en el Congreso. Una de ellas fue la del legislador por Avanza País, Alejandro Cavero, quien parece que aspira a convertirse en el ‘wayki’ parlamentario de la presidenta de la República. Y es que tras la detención del hermanísimo, el congresista salió indignado a cuestionar el operativo al que calificó como un “show”.

ALEJANDRO CAVERO - II

Nada le gusta

El parlamentario se centró en la forma, pero no en el fondo del tema, que no es otro que la existencia de una organización criminal liderada por el hermano de Dina Boluarte. Así, no solo cuestionó que el juez que autorizó la medida fuera Richard Concepción Carhuancho, tampoco le gustó que el operativo se haya denominado Los Waykis en la Sombra, y menos todavía le agradó que se haya detenido a Nicanor Boluarte— “cuando no había verosímilmente peligro de fuga”—, alegó. Ah, eso sí, dijo que toda su perorata, perdón, su reclamo, era porque “queremos dar estabilidad al país”. Esteee, ¿no será más bien que quiere asegurarse la chamba hasta 2026?

SEGUNDO MONTALVO

Figureti

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo, se saltó a la garrocha todos los protocolos y convocó a la jefa de Estado ante ese grupo de trabajo para que informe sobre su ausencia de Palacio de Gobierno durante 12 días el año pasado. Como era previsible, la mandataria no acudió y ni siquiera dio respuesta a la citación. Pese a ello, el legislador de Perú Libre insistió en que la invitará por tercera vez. Parece que quiere cámara a toda costa… aunque sea haciendo el ridículo.