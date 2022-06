Cavero en Ayacucho

Mal recibimiento

Momento incómodo el que pasó el congresista por Avanza País, Alejandro Cavero, a su llegada a Ayacucho. En el aeropuerto, no faltó quien le reclamara por su informe que recomienda archivar la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez por la presunta comisión, por omisión, del delito de homicidio y otros en agravio de los fallecidos Inti Sotelo y Bryan Pintado. “Estoy con los jóvenes y no dejo que me manipulen”, fue la réplica del legislador. El documento será votado la próxima semana.

María del Carmen Alva

Sin voz ni voto

En Ayacucho también se encuentra la titular del Congreso, María del Carmen Alva, quien informó que el procurador del Congreso evalúa los alcances de la medida cautelar del Poder Judicial que suspende el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo, cargo al que postulan juristas como el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma y la exprocuradora Julia Príncipe. Alva aprovechó para aclarar que en la comisión evaluadora ella no tiene ni voz ni voto. Veremos en qué termina esto...

En Acción Popular

Lavada de cara

En su cuenta de Twitter, el partido Acción Popular pretendió tomar distancia de su correligionario Jorge Flores Ancachi, quien fue objeto de una avalancha de críticas por su inasistencia a la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, impidiendo así que se vea la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte. “Acción Popular NO es un partido de traidores, y a aquellos que sean infraternos les llegará la hora”, escribieron desde Paseo Colón. Bueno, bueno, a estas alturas, mis queridos ‘Niños’, ya pocos les creen...

Keiko Fujimori

En compás de espera

Y recién el jueves 23 de junio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronunciará sobre el recurso de casación presentado por el Equipo Especial Lava Jato contra la decisión de la Sala Superior Nacional que anuló la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Odebrecht.

Piden inhabilitarlo 10 años

Denuncian a Arce

Y a propósito de Fuerza Popular, el congresista naranja Arturo Alegría presentó una denuncia constitucional contra el extitular de Desarrollo Agrario Javier Arce por el presunto delito de falsedad genérica al no consignar en su hoja de vida que estuvo preso y que actualmente tiene la condición de reo libre. La acusación alcanza también al primer ministro Aníbal Torres por omisión de funciones por ese mismo caso. Para ambos, Alegría pide una inhabilitación por diez años en el ejercicio de la función pública. Ahora pues...

