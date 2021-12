En Gobierno de Castillo

Programa Mi Chamba

Eibert Sotomayor Obregón, excandidato al Congreso por Perú Libre, fue designado en el cargo de confianza de jefe de la Unidad de Articulación Territorial de Agro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Un suertudo más que se suma a la larga lista de beneficiarios del programa que ha implementado el gobierno para darles chamba a sus allegados.

(Foto: Facebook Agro Rural)

Cevallos se aferra al cargo

“No renunciaré...”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, no está dispuesto a dar un paso al costado pese a la divulgación de sus comprometedoras conversaciones, vía chat, con Yura Toledo, amiga de quien sería su actual pareja y que medió para que se reúna con autoridades ediles cusqueñas. Es inminente una investigación del hecho por parte de la Comisión de Fiscalización, pero Cevallos se aferra al cargo. Bueeeeno, eso ya no es novedad en este gobierno; si no, que lo digan Iber Barranzuela, Guido Bellido, Héctor Béjar y siguen nombres...

(Foto: Andina)

Palabra de maestro

Se las lleva el viento

Por enésima vez, el presidente Pedro Castillo ensayó un deslinde de quienes, dijo, puedan presentarse como amigos o familiares ante entidades públicas para ofrecer sus servicios. “No tenemos ningún delegado para que vaya a decir ‘vengo de parte de fulano de tal, dale ese trabajo’; tengo que ser severo empezando por casa”, sostuvo. ¿Será que su sobrino consentido Fray Vásquez Castillo ha estado haciendo de las suyas?

Foto: archivo GEC

De subcomisión de acusaciones

Merino en el banquillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino por los muertos y heridos en las protestas que se realizaron contra su gobierno en noviembre de 2020. La medida se extiende al expremier Ántero Flores-Aráoz y al extitular del Interior Gastón Rodríguez. Ahora pues...

(Foto: Andina)

En la Plaza Bolívar

Rejas abiertas

Hoy y mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se reabrirán las rejas de la Plaza Bolívar, donde se lleva a cabo la exposición denominada Navidad del bicentenario: nacimientos típicos regionales. Están todos invitados y ojalá no sea flor de un día.

(Foto: Google Maps)

VIDEO SUGERIDO

Después de una dura batalla contra el cáncer, falleció a los 71 años de edad. Sus hijos evitaron declarar a la prensa. Premier Mirtha Vásquez lamentó el fallecimiento de Susana Higuchi: “fue una valiente mujer en la política”. Además, Partido Morado y podemos Perú niegan alianza con el Ejecutivo.