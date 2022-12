Fue ayer y no me acuerdo - I

Amnesia selectiva

Parece que Guido ‘Puka’ Bellido aún no supera el trauma por la derrota de su golpista líder. Ayer, a su salida de la Diroes, donde está recluido Pedro Castillo, ensayó una nueva teoría para justificar la fallida intentona antidemocrática del miércoles 7 de diciembre. ¿Y qué dijo? Pues que le preguntó a Castillo por qué leyó el referido mensaje y este le dijo que ¡no recuerda! ¿De verdad nos cree tan babosos?

Fue ayer y no me acuerdo - II

Y como si eso no bastara, en su cuenta de Twitter, el otrora premier publicó la foto que se tomó con su exjefecito en el penal. ¡Solo faltó que le pida autógrafo! Además, insistió en la perorata de que el aprendiz de dictador no estaba en sus facultades cuando leyó el discurso golpista. Su colega Pasión Dávila, sin embargo, lo desmintió. “Castillo está en buenas condiciones, lúcido, normal”, alegó. Para la próxima ensayen bien sus libretos.

(Foto: Congreso)

El ‘efecto Torres’

Por su parte, el congresista por Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, no dio crédito a las argucias de ‘Puka’. “No creo que a tan temprana edad (Castillo) adolezca de una pérdida parcial de la memoria, los problemas de salud mental no son contagiosos. Podría ser una enfermedad infectocontagiosa que el exprimer ministro (Aníbal Torres) le ha podido contagiar, pero eso no existe en medicina”. ironizó. Bueeenaaa...

(Foto: archivo GEC)

Fue ayer y no me acuerdo - IV

Caraduras

Entre tanto, ayer desfilaron por la sede del Ministerio Público tooooodos los ministros del impresentable ‘Gabinete del Bicentenario’. Unos, como el canciller César Landa, quisieron evadir a los periodistas intentando ingresar por la puerta lateral. El extitular de Defensa Gustavo Bobbio salió con un “¿tú crees que a mis 70 años voy a avalar estas cosas? (…) no tenía la menor idea”, mientras que Alejandro Salas, el exvocero 24/7 del profesor de Chota, salió con que se arrepiente de haber sido su ministro. Vaya, vaya, parece que quieren adelantarnos la celebración del Día de los Inocentes.

(Foto: Presidencia)

No podrá salir del país

Rudbel en capilla

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra el sobrinísimo Rudbel Oblitas Paredes, hijo de la hermana de Lilia Paredes, quien es investigado por los delitos de colusión y otros en agravio del Estado. Síííí, el mismo que, según el exjefe de la DINI José Fernández Latorre, le fue a pedir S/100 mil como si nada para evitar que salga un reportaje en contra de su tío. Tremenda joyita resultó ser el ala de la familia Paredes.

(Captura: Justicia TV)