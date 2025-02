Estas son las cortitas de hoy sábado 1 de febrero de 2025

BOLUARTE Y ACUÑA

No los quieren

Y mientras la presidenta Dina Boluarte nos aclara que no son extraterrestres los que están dirigiendo los destinos del país —aunque a veces lo parezca—, en Trujillo, los detractores de la dizque “mamá del Perú” y del “papá de La Libertad”, César Acuña, aprovecharon la Marcha por la Paz que se realizó en esa ciudad para quemar un ataúd en rechazo a las gestiones de la mandataria y del gobernador regional. Y es que, indicaron, nada hacen “mamá” y “papá” por parar la ola de criminalidad que se vive en esa región norteña.

JULIO DEMARTINI

Que sí, que no

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, no quiso soltar prenda sobre su eventual renuncia al cargo por las denuncias de corrupción en el desaparecido programa Qali Warma. Haciéndose el interesante dijo que “hay instancias que se mantienen en reserva y las decisiones luego se hacen públicas”. O sea, no se quiere ir. De pasadita descartó fricciones al interior del gabinete donde jura que todo es “cordial”. Uy sí, cómo no.

FREDY HINOJOSA

Recuperó el habla

Fredy Hinojosa, vocero de la presidenta Dina Boluarte, se pronunció sobre la orden judicial para levantarle el secreto bancario y de las comunicaciones, y comentó que respeta la decisión del Ministerio Público. ¿Y qué le queda? En fin, casi casi quejándose refirió que no fue notificado y que se enteró a través de los medios de comunicación; uhm, se alucina ministro.

DESILÚ LEÓN

En las nubes

Parece que la presidenta Dina Boluarte no es la única que vive en su burbuja y ajena a la realidad. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se olvidó de los Rolex, Los Waykis en la Sombra, Qali Warma (sigue la lista), y replicó que “no hay una mancha de corrupción en este momento” que involucre a la mandataria o los ministros. Como dice el refrán: “Engañado vive el que cree que engaña”.