Casaretto a su hermano

‘Sangre de mi sangre’

El comandante general de los Bomberos, Mario Casaretto, quien luchó más de 45 días contra el coronavirus, tomó ventaja de su tiempo frente a cámaras para enviarle un mensaje a su hermano. “Aprovecho la oportunidad para dejarle un mensaje a mi hermano, a mi único hermano, que tiene pensamiento antivacunas. Vacúnate, porque yo no quiero perder al único hermano que tengo. ¡Vacúnate, por favor!”, exclamó. Un llamado de conciencia.

Paredes presentó PL

Caiga quien caiga

La congresista Karol Paredes (AP) presentó un proyecto de ley para que todos los candidatos a elección popular estén obligados a presentar una declaración jurada aceptando el levantamiento de su secreto bancario. Si bien la propuesta recién ingresó a Mesa de Partes del Congreso, seguro no le hará mucha gracia a más de uno...

Arremete contra Muñoz

‘Porky’ vuelve al ruedo

Ahora que postulará a la Alcaldía de Lima, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a las pantallas. En entrevista con RPP, arremetió contra el actual alcalde. “Yo no veo una obra por la cual Jorge Muñoz pueda pasar a la historia; no hay una gran obra que marque la diferencia entre antes y después de su gestión”. Bueno, seguramente no es el único que lo piensa.

Dice que es democrática

Un Cerrón desubicado

Luego de que el Comité Central del Partido del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) enviara un saludo al Comité Central de Perú Libre, su fundador, Vladimir Cerrón, les envió un saludo por Año Nuevo, reconociéndolos como una “República democrática”. De ‘demócratas’ solo llevan el nombre.

Gil habla sobre Movadef

Intereses y elecciones

El analista político José Luis Gil no se quedó callado sobre los prefectos regionales vinculados al Movadef. “Si creen que Pedro Castillo está llenando las prefecturas de gente del Movadef solo por ‘puestismo’, se equivocan. Se preparan para manipular elecciones municipales y regionales en 2022″, advirtió.

Luque sobre altos cargos

Borró casete

La legisladora de JP Ruth Luque aseguró que para su partido “es importante que toda designación de cargos de confianza permita no solo que las personas tengan conocimiento, sino también tenga idoneidad y trayectoria”. Parece que se olvidó que su bancada casi siempre ha respaldado a los cuestionados ministros de Castillo.

