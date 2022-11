Vladi vs. Guido - I

Sin mí, no eres nada

El amo y señor de Perú Libre, Vladimir Cerrón, le ha declarado la guerra a su examiguis y exmilitante de su agrupación Guido Bellido. Fastidiado por su renuncia le recordó que sin su partido no solo “Pedro Castillo no sería presidente” sino que ‘Puka’ “nunca hubiera sido premier” y “los maestros no tendrían su bancada”. Uyuyuy, cómo le duele que su representación congresal se haya reducido de 37 miembros a 15.

Vladi vs. Guido - II

¿Y cuál es tu aporte?

Pero Guido ‘Puka’ Bellido no se quedó callado y replicó a Cerrón que “Sin Pedro Castillo, Guido Bellido, miles de docentes, (...) no hubiésemos tenido los resultados del proceso electoral del 2021; cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos y ser justo en ello”. ¿Y cuál habrá sido el aporte electoral de Cerrón? Porque a la luz de los hechos, más ha sido un lastre que otra cosa.

Quiere viajar a México y Chile

La fe de Pedro

No hay nada que hacer que el presidente Pedro Castillo ha resultado ser un hombre con una fe a prueba de balas. Solo así se entiende que a pesar de que hace pocos días el Congreso le rechazó ¡por tercera vez! la autorización para viajar al extranjero, ya solicitó permiso para participar del 24 al 26 de noviembre en la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, que se celebrará en México, y en el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, que se desarrollará el 28 y 29 de noviembre en Santiago de Chile. ¿Será por aquello de que quien pide poco es un loco?

Dina Boluarte

Con Dios y con el diablo

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Consultada sobre los ataques verbales de Aníbal Torres a la conductora de Cuarto Poder Sol Carreño, la titular del Midis indicó que “las autoridades no podemos tener ninguna expresión que violente a las mujeres”, pero cuando se le preguntó si el premier debía ofrecer disculpas se fue por la tangente y alegó que conversará con él para “ver en qué contexto fue su declaración”. ¡Plop! Como dice el dicho, calladita te ves más bonita.

El mal humor de Kurt

Que le den valeriana

Parece que al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, lo han puesto de muy mal humor las críticas formuladas desde diversos sectores al manejo gubernamental de Petroperú. Ayer, no solo se refirió de manera displicente sobre estos “opinólogos”, sino que también respondió de mal talante cuando un periodista le preguntó si el jefe de Estado asistirá a la clausura de CADE 2022 que se realiza en Paracas. “Con respeto, pregúntele al presidente”, manifestó. ¡Qué mala onda! Si ya sabe que el profe ni nos mira.

Según la última encuesta de Datum un 67% de peruanos cree que Pedro Castillo está involucrado en actos corrupción y Proética reporta que la lucha contra la corrupción se ha deteriorado. Conversamos con la gerente general de Datum, Urpi Torrado sobre las últimas cifras de Datum; y con Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.