Betssy Chávez

Metida de pata

Horas antes de la presentación del gabinete ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, expresó su deseo de que la postura de ese poder del Estado “sea coincidente con lo que opina la gente y la legitimidad que tenemos (el gobierno) en las calles”. Uhmmmm, ¿está segura? Porque si no se lo han contado, la última encuesta de Datum revela que un 67% de la ciudadanía desaprueba la gestión de Pedro Castillo y otro 49% estima que el Parlamento no le debe dar el voto de investidura a Aníbal Torres y compañía. Eso le pasa por imitar a su jefe y no leer el periódico.

En Acción Popular

“Niños” en el banquillo

La Secretaría de Disciplina de Acción Popular inició las entrevistas a sus cinco congresistas citados por la lobista Karelim López como presuntos integrantes de una mafia corrupta que involucra a autoridades de las más altas esferas del Ejecutivo. Los “Niños” harán sus descargos uno por uno, se informó. Un poquito lentos a decir verdad porque la denuncia tiene ya dos semanas.

Pedro Castillo

En boca cerrada

Y, como suele ocurrir cada año al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, nuestras autoridades se suben al coche con discursos retóricos. El primero fue el jefe de Estado, quien dijo que “es hora de cerrar la brecha de la desigualdad en dirección de un país más justo para todas las peruanas”. ¿En serio? ¿No se acordó acaso que su gabinete tiene apenas tres mujeres de un total de 19 cupos? Lo hicieron leña en las redes.

Diana Miloslávich

Puro floro

Luego le tocó el turno a la titular de la Mujer, Diana Miloslavich. Sííííí, la otrora activista de los derechos de la mujer quiso pasar piola e intentó, sin suerte, evadir las interrogantes de los periodistas sobre los desafortunados dichos del titular del Interior, Alfonso Chávarry, quien calificó a las mujeres como un “complemento” de los hombres. Lejos de cuestionar a su colega, Miloslavich respondió que “vivimos en un país con mucho machismo y debemos seguir luchando para erradicarlo”. Puro floro para salir del paso.

Rodolfo Pérez

Marca distancia de PL

A propósito de un dato publicado en esta sección, el 22 de febrero, el abogado y militante del Partido Morado Rodolfo Pérez precisó que su posición pública respecto al gobierno siempre ha sido crítica. “Exigí cambio de ministros, marqué una línea de independencia y descarté cualquier tipo de alianza o coalición con el presidente o el partido de gobierno”, aseveró.

