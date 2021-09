ANÍBAL TORRES - I

Un ministro en apuros

Un periodista de RPP puso en serios aprietos al ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuando le pidió una opinión sobre la foto en la que el premier Guido Bellido aparece posando delante de una imagen de presas de Sendero Luminoso con Abimael Guzmán: “Bueno, esteee, yo no he visto la foto, no sabemos si es verdad”. Luego la emisora le mostró la foto y Torres no sabía qué decir. “Mmm... ya, sí, mmm, bueno, ahí hay vinculación entre esas personas si es que la foto es verdadera; es necesario que sea sometida a un peritaje...”, dijo. No se preocupe por el peritaje, ministro. El propio Bellido reconoció su autenticidad.

“Es lamentable que el congreso vuelva a la misma situación de 1996, cuando interpretó auténticamente la Constitución para facilitar la segunda reelección de Fujimori”, sostuvo Aníbal Torres. (Foto: archivo GEC)

ANÍBAL TORRES - II

Consejos de colega

Ya un poco más relajado, el ministro de Justicia dijo que, si se ha dado ese hecho, ya el presidente de la República, Pedro Castillo, “estará evaluando esa situación”. Sin embargo, y a propósito del ingreso del dirigente del Movadef César Tito Rojas a la PCM, le dio un aconsejo a todo el gabinete. “Decirles a mis colegas ministros tener cuidado con las personas que recibimos en los ministerios para evitar malas interpretaciones”. Iber Maraví se habrá reído.

Mensaje a la nación de Pedro Castillo (Foto: Presidencia del Perú)

#TERRORISMONUNCAMÁS

Plantón contra Maraví

Y hablando del cuestionado ministro de Trabajo, colectivos ciudadanos han convocado para hoy, a las 9 a.m., a un plantón frente al local principal de dicho sector, en la avenida Salaverry. “Plantón. ¡Fuera, Maraví! #TerrorismoNuncaMás”, se señala en la convocatoria. Ojalá el presidente Castillo prenda la tele a esa hora para que escuche a la calle.

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, reiteró que su cargo en el sector está a disposición del presidente Pedro Castillo | Foto: Renzo Salazar / @photo.gec

DEFENSOR SUSTENTA PROYETO

Ley para filtrar ministros

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sustentó ayer ante la Comisión de Constitución un proyecto para exigir a los ministros tener trayectoria acorde con el respeto a los DD.HH. y sin antecedentes de corrupción o terrorismo. Si ya fuera ley, se iría medio gabinete.

Walter Gutiérrez presentó esta iniciativa que plantea como requisitos no tener alguna condena o haber sido indultado por delitos específicos, así como tener investigaciones fiscales por crímenes de “lesa humanidad”. (Foto: El Comercio)

OJO, PESTAÑA Y CEJA

¿Cerrón se asila?

“Extraoficialmente me informan que Vladimir Cerrón intentaría fugar del país ante inminente encarcelamiento”, escribió en su Twitter el ex-GEIN José Luis Gil. Un día antes, el abogado de Cerrón dijo que se está evaluando pedir asilo. ¿Alguien dijo Bolivia? ¿Por eso los ágapes que le ofreció Cerrón a Evo Morales?

Vladimir Cerrón fue denunciado por más contratos con familiares del suboficial Carlos Zárate, quien le prestó resguardo el pasado mes de junio, pese a que no es funcionario público. (Foto: Facebook)

