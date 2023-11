PRINCESA KAKO

¡YOI TABI O!

Con un recorrido por el colegio La Unión de Pueblo Libre, concluye hoy la visita oficial de la princesa Kako a nuestro país. Ayer, la sobrina del actual emperador del Japón, Naruhito, se trasladó hasta el Campo de Marte donde colocó una ofrenda floral ante el monumento que conmemora el centenario de la inmigración japonesa a Perú. También se reunió con la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno. ¡Yoi tabi o (Buen viaje), princesa Kako!

Foto: AFP

JAVIER GONZÁLEZ-OLAECHEA

Que no quede huella…

Al ritmo de la pegajosa cumbia de los años 80, el flamante canciller Javier González-Olaechea borró tooodos los posts que durante años venía publicando en X (exTwitter). Síííí, esos mismos en los que denunciaba un supuesto fraude en las elecciones generales de 2021 y cuestionaba la elección de Pedro Castillo y, por consiguiente, también la de su primera vicepresidenta y hoy —¡qué cosas que tiene la vida!— su jefa Dina Boluarte. Es más, apenas lo designaron para el cargo, el nuevo inquilino de Torre Tagle cerró sus cuentas en redes sociales. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella…

Fotos: Jesús Saucedo /@Photo.gec

ANA CECILIA GERVASI

Agradecidos por el tour

La ceremonia de juramentación al cargo de González-Olaechea sirvió también para que la presidenta Boluarte y sus ayayeros, perdón, ministros le hicieran un “desagravio público” a la saliente Ana Cecilia Gervasi con un prolongadísimo aplauso y un apachurrón de la mandataria con cuchicheo incluido. ¿Le habrá agradecido Boluarte porque sus “gestiones” le permitieron hacer el tour por Washington?

NICANOR BOLUARTE

El hermanísimo

Y decididos a sacarle el jugo a la ceremonia, varios ministros salieron en mancha a sacar cara por Nicanor Boluarte, el hermanísimo de su jefa. Y es que en lugar de respaldar la investigación iniciada por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder y tomar distancia, señalaron que “no hay ningún acto de corrupción”. Uhmmm, ¿por qué tanta prisa? Tómenlo con calma…”

(Foto: Foto: Radio San Martín).

WILFREDO OSCORIMA

Libre como el viento

El Poder Judicial declaró infundado el pedido del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, para que se dicte impedimento de salida del país por 24 meses contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el caso Obrainsa. Ni modo.