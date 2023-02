Sin vergüenza, Eloy

Bajo la lupa

La Asociación Peruana de Derecho Constitucional informó que ha suspendido al exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa Saldaña, hasta que la denuncia en su contra por maltrato psicológico en agravio de su esposa Rosa Montero se resuelva en la vía que corresponde conforme a ley. Adicionalmente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú señaló que ha remitido a la Secretaría Técnica Disciplinaria la acusación contra quien es docente ordinario asociado de esa casa de estudios a efectos de que esta sea evaluada. Ahora pues...

(GEC)

Eduardo Salhuana

Nos quiere confundir

Qué graciosito resultó el congresista por Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien atribuye a una “confusión” el haber votado en contra de que la Comisión de Constitución debata el proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones. Bueno pues, igual de confundida entonces debe haber estado su colega Lady Camones, quien también se opuso; y más confundido todavía debe estar su líder César Acuña, quien juró para las tribunas que su partido apoyaba la medida, pero nadie de su bloque congresal le hizo caso. ¿Será por eso que anda calladito?

Alistan candidaturas

Rumbo al 202...

Mientras tanto hay quienes ya van calentando motores con miras a las próximas elecciones generales. El congresista Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, asegura que no está en campaña, pero no oculta su entusiasmo porque algunos espontáneos, dice, han iniciado la recolección de firmas para inscribir su partido Unidad y Paz. Por la misma ruta avanza el no agrupado Carlos Anderson, quien manifestó que viene sosteniendo conversaciones con el fin de consolidar su Partido para la Acción.

María Agüero

Puro disparate

¿Qué le habrán dado a la congresista por Perú Libre, María Agüero, que, un día sí y el otro también, sale con tremendos disparates? El último fue su insostenible comentario de que los atentados a las Torres Gemelas, ocurridos en el 2001, no los hizo la organización terrorista Al Qaeda, sino el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Incluso dijo que hay “pruebas” que así lo confirman y que “ya salieron a la luz”. A ver si le dan un calmante. Y si tiene visa, a EE.UU., a ver si la revalúan.

Otorongo no come otorongo

Blindaje a Maricarmen

Facilita se la llevó la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien en agosto del año pasado perdió los papeles y jaloneó del brazo, en pleno hemiciclo, a su colega de Cambio Democrático, Isabel Cortez. La Comisión de Ética, síííí, esa que pasa por agua tibia toooodas las inconductas parlamentarias, acordó “sancionar” con apenas una “recomendación pública” a la legisladora acciopopulista. Bien dicen: otorongo sigue sin comer otorongo...

(Foto: GEC)