KATY UGARTE - I

¡Jalada!

La congresista Katy Ugarte, una de las promotoras de la ley que da luz verde al nombramiento automático de docentes con más de tres años como contratados, justificó muy suelta de huesos el haber desaprobado ¡siete veces! el examen para docentes. “Miles de maestros nos presentamos, no todos podemos aprobar ¿no? ¿Por qué no buscan mi historial que está en el Ministerio de Educación, no todos tenemos las habilidades; pero en este caso las pedagógicas sí las tengo”, sostuvo. Uhm, a ver quién le cree…

Katy Ugarte deja la bancada Bloque Magisterial. (Foto: Congreso)

KATY UGARTE - II

Le lanzan salvavidas

A propósito de Katy Ugarte, el legislador Esdras Medina ha pedido que se reconsidere la votación realizada en la Comisión de Ética por la que se aprobó el informe final que recomienda suspenderla por 30 días sin goce de haber por haber despedido a una trabajadora embarazada. Y claro, si los dos son pinky friends de la misma bancada: Unidad y Diálogo Parlamentario. ¡Y después juran y rejuran que no hay blindaje!

DIGNA CALLE

Vuelve la hija pródiga

Luego de más de siete meses de residir en Estados Unidos, anoche llegó a Lima la congresista por Podemos Perú, Digna Calle y hoy, ella y su esposo, el excongresista Arón Espinoza, se reunirán con su jefecito José Luna Gálvez, quien no escatimó en elogios para su engreída, a quien catalogó como “muy buena parlamentaria” porque “no cobra sueldo”. “Tiene muchos proyectos, es bien peleadora, es una empresaria emergente de hace muchísimos años, ayacuchana”, comentó. Que le pongan babero. Ups.

PATRICIA CHIRINOS

Alista maletas

Y eso de los viajes parece ser contagioso. La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Patricia Chirinos, adelantó que quiere viajar a El Salvador para conocer in situ el llamado Plan Bukele. “Quiero ir para ver cómo funciona, es diferente ver una entrevista que estar ahí”, arguyó la legisladora por Avanza País. ¿Irá sola o se apuntarán los otros miembros de su directiva Juan Carlos Lizarzaburu y Jorge Montoya? Cualquier pretexto buscan para viajar. Y todo con gastos pagados por el Parlamento. Provecho.

VÍCTOR GARCÍA TOMA

En la ONU

El jurista y expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma es el nuevo representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York. Su nombramiento fue oficializado a través de una resolución suprema publicada por el diario oficial El Peruano que lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte. Congratulaciones.

