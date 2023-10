CÉSAR ACUÑA

Sin vergüenza

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, quiso pasar por agua tibia la ¿deliberada? omisión de su congresista Edhit Julón de consignar en sus declaraciones juradas de 2021 y 2022 que el entonces alcalde de Querocoto (Cajamarca) Elder Fernández era su esposo, a quien habría beneficiado primero en su gestión edil y luego en su candidatura a la alcaldía de Chota a través de la promoción de obras en la zona. “Porque una congresista no declara que tiene su pareja, ¿se tiene que investigar? Es un tema familiar. No sé por qué no dice que es su esposo; también que el esposo le reclame por qué no lo quiere decir”, justificó Acuña, como era de esperarse. Esteee, bien dicen, no hay que pedir peras al olmo.

¡ATENCIÓN, MÓNICA!

Falta de criterio

Al congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya, no le hizo gracia la entusiasta pretensión de la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, de viajar a Rusia junto con una delegación de otorongos, perdón, de congresistas, lo cual fue impedido solo por la decisión en contra de sus regidores. “Los alcaldes son independientes, no están sujetos a mandato de nadie, pero (ahí) entra el criterio de cada uno, de qué es lo que representa y qué significa un viaje de esa naturaleza”, dijo a Perú21 Montoya, quien días atrás rechazó la actitud de sus 13 coleguitas viajeros. Sí, pues, criterio, eso que muchas autoridades, lamentablemente, no tienen.

ROSSELLI AMURUZ

Malas decisiones

Tres días después de la fiesta a la que asistió y que terminó con una persona asesinada, Rosselli Amuruz, la tercera vicepresidenta del Congreso, reapareció para admitir que fue una mala decisión haber participado de esta reunión, horas después del fallecimiento de Hernando Guerra García, su compañero en la Mesa Directiva. “Si me dieran otra vez la opción de elegir, no la elegiría, no lo volvería a repetir”, señaló a la prensa y con cara de arrepentida la parlamentaria de Avanza País, quien aseguró no haber organizado ella dicha fiesta y que prefirió no responder si renunciaría a la vicepresidencia. A veces es mejor quedarse en casita, aunque sea sábado.

PPK

Doble celebración

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski celebró ayer por partida doble: su cumpleaños número 85 y la presentación de su libro Tarea incompleta: una memoria 1938-2023, la que estuvo a cargo de Felipe Ortiz de Zevallos, Mercedes Araoz, su exvicepresidenta y Ricardo Uceda. El evento se realizó en una librería de Miraflores. Faltaba Martín Vizcarra y estaba completa la recordada plancha que llegó al poder en 2016.