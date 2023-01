A rey muerto...

Kira ya es Podemos

La congresista Kira Alcarraz renunció apenas el jueves pasado al bloque Integridad y Desarrollo y, más rápido que volando, estrenó nueva camiseta. La legisladora, quien originalmente ingresó al Parlamento por Somos Perú, se incorporó ayer a Podemos, permitiéndole al grupo que lidera José Luna volver a tener la condición de bancada con todas las gollerías, perdón, prerrogativas que eso conlleva: oficina propia, más personal, asesores, etc. etc. etc. ¿Le darán una vocería en “agradecimiento”?

Mesa Sirectiva está calladita

¿Y Elera, ‘pa cuándo?

Con este reacomodo, el número de grupos parlamentarios se eleva otra vez a 13 y los no agrupados se reducen a siete legisladores. Mientras tanto, la Mesa Directiva del Congreso –que preside José Williams–guarda silencio respecto del caso de Wilmar Elera, quien ya tiene sentencia definitiva de seis años de prisión y se encuentra prófugo de la justicia. Sin embargo, sigue apareciendo como ausente. ¿Le seguirán pagando?

Desde la PCM

Buscando votos

El primer ministro Alberto Otárola continuó su ronda de diálogo con congresistas de Avanza País y Alianza para el Progreso a las que, más de un vez, llamó “bancadas democráticas”. Esta última anticipó que le dará el voto de confianza al gabinete el martes 10. Casi en simultáneo, el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que su bloque no le dará su aval al Ejecutivo. ¡Vaya novedad!

Foto: archivo PCM

Comisión de Constitución

Reformas en debate

A propósito del dueño del lapicito, también insistió en que su partido “seguirá su lucha por una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución”. Bueeeeno, parece que se resiste a darse cuenta de que su iniciativa no tiene respaldo. Mientras, la Comisión de Constitución –que preside Hernando Guerra García– informó que sesionará tres veces por semana para acelerar el debate de las propuestas de reformas políticas que se requieren antes de las elecciones de abril de 2024. Mientras no sesionen desde la playa, todo bien.

(Foto: Congreso)

La cita fiscalización

Yenifer reaparece

Yenifer Paredes, la cuñada del golpista Pedro Castillo, ha sido convocada para mañana jueves 5 a la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Héctor Ventura. ¿Asistirá? Paredes no ha confirmado aún su asistencia y nadie la ha vuelto a ver desde el 7 de diciembre cuando abandonó Palacio de Gobierno cargando bolsas con ropa. Al igual que ella, está citado también Geiner Alvarado, el exministro de Vivienda y amiguis del profesor de Chota y del colaborador eficaz Salatiel Marrufo. A ver si se pone colaborador.