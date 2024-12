Estas son las cortitas de hoy miércoles 4 de diciembre de 2024

Raúl Doroteo - I

Barbas en remojo

El congresista Raúl Doroteo, uno de los tantos ‘niños’ de la bancada de Acción Popular, estaría con las horas contadas luego de que la Comisión de Ética Parlamentaria aprobara su informe final que recomienda suspenderlo por 120 días sin goce de haber por el presunto recorte de sueldos a una trabajadora de su despacho. Bueeeeno, así será si el Pleno, donde abundan los ‘mochasueldos’, es consecuente con su perorata de lucha contra la corrupción y respalda el documento aprobado por amplia mayoría.

Raúl Doroteo - II

Alistan maletas

Siiiiinnn embargo, como a los legisladores no les entran balas —a las pruebas nos remitimos—, solo queda esperar para ver si habrá o no blindaje. Por lo pronto, está pendiente que la Junta de Portavoces y la Mesa Directiva prioricen el debate del informe. Y es que el fin de la legislatura ya está a la vuelta de la esquina: domingo 15 de diciembre, y conociendo lo “trabajadores” que son los congresistas no sorprendería que todo acabe el viernes 13. Decimos nomás.

Jorge Flores

Boomerang

El congresista Jorge Flores Ancachi, otro ‘niño’ y ‘mochasueldos’ de Acción Popular —hoy integrante de Podemos Perú—, ha presentado un proyecto de ley que establece que para trabajar en el Estado, en el sector privado o incluso como independiente, todo ciudadano deberá ser colegiado. Dicen por ahí que, de aprobarse la norma, uno de los perjudicados podría ser él mismo, pues solo tendría grado de bachiller en Arquitectura. ¿A qué pensará dedicarse a partir de julio de 2026?

Dina Boluarte

