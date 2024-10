Estas son las cortitas de hoy miércoles 30 de octubre de 2024

Dina Boluarte - I

De incendio en incendio

Apenas a fines de septiembre, la presidenta Dina Boluarte entregó 1,134 equipos de protección personal a los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y lo hizo en ceremonia pública donde, de pasadita, se dio el abrazo del oso con su ministro más consentido —y también el más repudiado por la población— Juan José Santiváñez. Ahora resulta que, en una práctica de rutina, dos bomberos instructores resultaron heridos con quemaduras de primer grado por lo que los implementos han sido inmovilizados. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué ha dicho la mandataria? Pues nada, como siempre.

Dina Boluarte - II

Mejor calladita

Eso sí para meter la pata, perdón, para improvisar en sus esporádicas saliditas públicas no pierde tiempo. En la ceremonia de inauguración de un colegio bicentenario en Lurigancho-Chosica, a Boluarte le mostraron el dibujo de una pareja bailando marinera. “La marinera limeña, mira, ahí está cuando se arrodilla, ¿no? Así deben estar siempre los varones”, afirmó en medio de risas. Su comentario sexista fue celebrado ¡cuándo no! por su ministro de Educación ayayero Morgan Quero. No aprenden.

Américo Gonza - I

Empleado palaciego

El congresista por Perú Libre, Américo Gonza, uno de los engreídos de Vladimir Cerrón, quien ya tiene 389 días prófugo de la justicia, reconoció, muy suelto de huesos, que eventualmente será uno de los beneficiados del proyecto de ley que él mismo ha presentado y que busca que el Ministerio de Economía y Finanzas elabore una nueva escala remunerativa para los afiliados al Sindicato de Trabajadores de Palacio de Gobierno al que ¡oh casualidad! él pertenece como trabajador nombrado.

Américo Gonza - II

Futuro incierto

Si bien inicialmente pretendió dorarnos la píldora y desviar la atención alegando que no se beneficiarán ni la presidenta de la República ni los altos funcionarios de Palacio, Gonza tuvo que admitir a Canal N que él sí sería favorecido porque su plaza es de menor rango. Pero enseguida añadió que no sabe si retornará a su puesto cuando termine su periodo congresal. “No sé qué me va a deparar el destino”, manifestó.

‘Techito’ a ‘Porky’

“Póngase a trabajar”

El alcalde del distrito de Surco, Carlos Bruce, se cansó de los reclamos de su homólogo capitalino Rafael López Aliaga, quien un día sí, y el otro también, responsabiliza a su comuna del retraso en el inicio de obras de la Prolongación de la Vía Expresa Paseo de la República. A través de un comunicado, ‘Techito’ aclaró que desde el último lunes el municipio de Lima ya tiene la posesión al 100% de los lotes que Surco tuvo bajo su administración. Chispas, y ahora cuál va a ser la excusa de ‘Porky’ para seguir dilatando los trabajos.