NADINE HEREDIA

Alistando maletas

Nadine Heredia, quien viene siendo procesada por los presuntos aportes ilegales a las campañas presidenciales de su esposo Ollanta Humala en 2006 y 2011, ya debe estar alistando maletas para viajar a Colombia, donde tiene previsto someterse a exámenes médicos en la clínica Las Américas de Medellín. El Poder Judicial revocó la medida que le impedía salir del país por 18 meses. Según la resolución, Heredia ha cumplido con las reglas de conducta que se le impusieron, entre ellas, no salir de Lima sin previa autorización judicial.

ALEJANDRO SOTO

Monólogo

El cuestionado presidente del Congreso, Alejandro Soto, reapareció ayer para, por enésima vez, rechazar las graves imputaciones en su contra. “No he cometido ningún delito”, sostuvo en su monólogo de un minuto difundido a través de redes sociales. Y decimos monólogo porque una vez más se corrió de la prensa y prefirió declarar en su oficina, a puerta cerrada, y solo para un periodista del canal del Congreso que ni una sola pregunta le formuló. Claro, es que, como dijo días atrás, “Poco o nada me interesa lo que digan los periodistas, ellos no votan”. Cierto, no votamos, pero sí informamos…

RUTH LUQUE

A esperar sentada

La congresista por Cambio Democrático-Juntos por el Perú Ruth Luque ha pedido que los trabajadores de la oficina del titular del Legislativo, sííí, esos mismos que a través de redes sociales arremetían contra los parlamentarios cusqueños opositores a Alejandro Soto, sean retirados de sus puestos. “Tenemos que exigir al presidente que limpie el Congreso de esos trabajadores dedicados a prácticas delictivas”, dijo, pero mejor que se siente porque a su paisano no le entran balas…

GUILLERMO BERMEJO

Delirio de persecución

El congresista Guillermo Bermejo, sí, el mismo que se autoproclama “perseguido político” ha borrado todas, toditas las fotos de su matrimonio, en una de las cuales precisamente se le ve con su negado asesor Yul Valdivia implicado en el caso Los Operadores de la Reconstrucción. Cómo será la paranoia de Bermejo que ha eliminado incluso las fotografías de su viaje a Europa, en 2018, con su esposa.

ABEL CONCHA

‘Temerario’ sentenciado

A cuatro años y medio de su detención por recibir una coima del suspendido alcalde de Chiclayo y líder de la red criminal Los Temerarios del Crimen, David Cornejo, el exfiscal Abel Concha fue sentenciado por el Poder Judicial a 9 años y 4 meses de prisión por tráfico de influencias real y simulada, al pago de una reparación civil de S/220 mil y su inhabilitación para cargo público por 15 años.