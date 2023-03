El adelanto ya fue - I

Bajo 7 llaves y 9 ejes

Si en algo parecen coincidir los jefes de gabinete de anteriores gobiernos, que desfilaron el último lunes por Palacio de Gobierno, es que en la administración de Dina Boluarte no hay la mínima intención de adelantar las elecciones generales. “Desde el momento que presentan los 9 ejes de su política de gobierno, uno deduce que esa idea está medio desgastada”, comentó Jorge del Castillo.

El adelanto ya fue - II

Primero, el bolsillo

El recordado ‘tío George’, además, advirtió que este sentimiento sería compartido por el Parlamento. “Cuando (tenemos) un Congreso (donde) un tercio de sus integrantes no tenía trabajo antes de ser congresista, y otro tercio ganaba entre un sueldo mínimo y dos mil soles, no se van ni con cohetes a la luna”, ironizó. Auch.

(Foto: Agencia Andina)

El adelanto ya fue - III

Cavero se pica

Quien se quedó picón con el comentario fue Alejandro Cavero, de Avanza País. “Me sorprende que algunos ex primeros ministros quieran dárselas de sabiondos y grandes sabios que pueden dictarnos la ruta para resolver la crisis cuando fueron parte de ella, (...) y quieren estar sentados aquí en el Parlamento”, señaló.

(@gec)

Elvis Vergara - I

Otro picón

Otro que se puso gallito fue Elvis ‘el Niño’ Vergara, quien no ocultó su fastidio por las declaraciones de figuras como Raúl Diez Canseco y María del Carmen Alva, quienes en los últimos días expresaron su preocupación por la forma como el grupo ‘Los Niños’, allegado al encarcelado Pedro Castillo, ha afectado a Acción Popular. “Lo que ha debilitado a AP son aquellos apellidos rimbombantes y de abolengo que se creen dueños del partido y se han rasgado las vestiduras cuando han llegado de provincias a tomar las riendas del partido”, replicó Vergara, pero cuidándose de dar nombres; así cualquiera, ¿no?

(Foto: Congreso)

Elvis Vergara - II

Agua para su molino

Pero además, ‘el Niño’ Vergara salió con que los casos de inconducta ética de los congresistas no debería verlos una instancia legislativa sino un órgano externo como la Junta Nacional de Justicia. “Es momento de hacer alguna reforma, independiente de este tema particular en el que me veo envuelto”, indicó. Uy sí, uy sí. ¿Cuánto desprendimiento! Y haciéndose el graciosito remató su discursito con un: “¡Soy inocente!”.

(Foto: Congreso)

La inconsciencia de ‘Puka’

Busca partido propio

Guido ‘Puka’ Bellido amenaza, perdón, anuncia que este sábado 1 de abril “lanzará” el proceso de inscripción de su partido Pueblo Consciente desde la región Cusco. Dios nos ampare, ¡cuánta inconsciencia!

Flavio Cruz

Fracaso anticipado

Mientras tanto, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, prácticamente dio por descontado su fracaso en la promoción de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, cuya admisión se debatirá mañana en el Pleno del Parlamento. Según anticipó, si esta no es admitida, él y sus amiguis de la izquierda presentarán una segunda y hasta tercera moción de vacancia presidencial. “En algún momento tendrá que salir”, comentó.