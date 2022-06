Le pide su renuncia

Perú Libre se aleja de Pedro Castillo

Al cierre de esta edición, el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón decidió extenderle una “invitación” al profesor Pedro Castillo para que presente su “renuncia irrevocable” a su militancia en la agrupación del lápiz, vigente desde el 2020, ocasión en la que se inscribió para poder postular a la Presidencia. Si no lo hace, se anunció un proceso disciplinario, es decir su expulsión. El condenado por corrupción y amigo de Los Dinámicos del Centro dice que Castillo no los representa. “Las políticas emprendidas por su gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña y menos con el ideario”, dice. ¡Qué tal cuajo!

VAMOS A LA PLAYA OH, OH, OH -I

Hernando se broncea

Una vez más quedaron al descubierto las “criolladas” de nuestros congresistas. Esta vez fue el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien solito se puso en bandeja cuando –en plena sesión de la Comisión de Producción– se activó su cámara y se le pudo ver con el torso descubierto, lentes oscuros y sombrero, tomando solcito por el norte del país.

Hernando Guerra García reveló que viajó al norte del país con su familia sin pedir licencia. (Foto: Congreso)

VAMOS A LA PLAYA OH, OH, OH -II

“Tuve que trabajar”

El portavoz naranja explicó que se encuentra por las playas del norte disfrutando de unos días de relax con su familia. “Según mis cálculos ya no iba a haber comisiones ni Pleno, lo programé (el viaje) para estos días, lamentablemente tuve que trabajar. (...) Me han puesto trabajo en el momento en el que yo quería descansar”, declaró, muy orondo, a RPP. Y si lo planeó con tiempo, ¿por qué no pidió licencia? Ahhh, pues, porque le habrían descontado el sueldo y con eso sí no se juegan nuestros parlamentarios. Se la quiso pegar de vivo, ¿no? Castigo divino le dicen...

ANÍBAL TORRES

Persecución crónica

Parece que el primer ministro Aníbal Torres ya se cansó de darle al Congreso como a muñeco porfiado y ayer extendió sus críticas al Poder Judicial y al Ministerio Público, a los que acusó de sumarse al “grupo que busca vacar al presidente Castillo”. Parece que lo del delirio de persecución ya se le ha hecho crónico, ¿no?

(foto: PCM)

Delia Espinoza

Nueva fiscal suprema

La JNJ completó la Junta de Fiscales Supremos con la designación de Delia Espinoza, cercana a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien en diciembre de 2021 la nombró como fiscal suprema provisional.

