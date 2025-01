Estas son las cortitas de hoy miércoles 29 de enero de 2025

SPEED EN LIMA

‘Porky’ se sube al coche

El streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como Speed, ya se encuentra en Lima como parte de su gira latinoamericana y sus seguidores colmaron la Plaza de Armas. Hasta allí llegó para ser recibido en la Municipalidad de Lima por el alcalde Rafael López Aliaga, quien no perdió tiempo en subirse al coche de la popularidad de Speed y dejarse fotografiar a su lado, obvio. Todo vale a la hora de buscar votos.

Imagen

ALBERTO VS. DINA

Sacando los guantes

Las indirectas, bien directas, de la presidenta Dina Boluarte a su expinky friend Alberto Otárola —con quien anda enconada desde que la “vendió” revelando que se sometió a una cirugía en 2023— no han quedado sin respuesta. El expremier le recordó que “el ABC de la política es mantener la cordura y la calma” y le sugirió que “cambie el verbo odiar por el de gobernar”. ¡Cómo se atreve! ¿Acaso no se enteró de que el Tren de Aragua ya está “prácticamente desarticulado”, que tenemos un “excelente” ministro del Interior y que en nuestro país todo está tranqui social, económica y políticamente?

Imagen

DEMARTINI AMENAZADO - I

Amenazado… con el despido

Uy, ¡qué casualidad! Justo justo cuando salen a la luz los audios en los que supuestamente un emisario del gobierno, Carlos Guillén, le dice a una colaboradora eficaz del caso Qali Warma que “se lo quieren bajar a (Julio) Demartini”, en alusión al titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ha salido el abogado de este a denunciar que su patrocinado recibe llamadas amenazantes.

Imagen

DEMARTINI AMENAZADO - II

Desagradecidos

Según el abogado Juan Peña, esa afirmación puede interpretarse de “mil maneras”, por lo que han pedido al Ministerio del Interior que se refuerce la seguridad en torno al ministro que, al parecer, ha caído en desgracia en el gobierno de Dina Boluarte. ¡Qué injusticia! No valoran todo su esfuerzo para inventar, un día sí y el otro también, una y mil justificaciones para las metidas de pata de su jefecita. ¡Cuánta ingratitud!

Imagen

CÉSAR VÁSQUEZ

Repite como lorito

El ministro de Salud, César Vásquez, no quiso salirse del libreto de tooodos los ministros de Estado para justificar el incremento en el número de homicidios en lo que va del año —“cortesía” de la ineficaz gestión de Juan José Santiváñez—, y como lorito repitió que el tema no es un problema exclusivo del Perú, sino que “pone contra la pared a todo el mundo”. Además, no quiso dar las cifras del Sinadef alegando que no tenía los datos actualizados. Qué conveniente.