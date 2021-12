Anahí Durand

Franela en el gabinete

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, no ha dicho esta boca es mía sobre la grave denuncia de violación en agravio de una militante de Perú Libre, hecho en el que estaría involucrado el legislador oficialista Jaime Quito. Sin embargo, muy presta ella, no ha perdido tiempo para cuestionar a la fiscal Norah Córdova en la investigación al presidente Pedro Castillo. “Lo mejor es que ella dé un paso al costado”, ha dicho. Ay, Anahí, ¿cuándo dejarás de franelear a tu jefe...? Feo papel.

(Foto: archivo Twitter @MimpPeru)

Dina se asegura

Toma distancia

En contraste, la vicepresidenta Dina Boluarte no pone las manos al fuego por el mandatario. “Si el presidente Pedro Castillo se ha referido a estos ascensos (en las Fuerzas Armadas) y hay que enmendar en el camino, correcto. Creo que los errores están para corregirse y lo que importa es, sobre la corrección, seguir avanzando”, declaró en Iquitos. Bien por ella, pero de ahí a que el mandatario le haga caso, es otro cantar.

(Foto: archivo GEC)

Lo quieren...quemar

‘Puka’ a la hoguera

Y hablando del oficialismo, parece que al parlamentario Guido Bellido no le han hecho gracia las divertidas piñatas con su imagen que se están vendiendo como pan caliente en diferentes mercados de la ciudad para ser quemadas en Año Nuevo. “Ni con piñatas detendrán el avance del pueblo y sus representantes, nadie se rinde, todos somos pueblo”, escribió en redes sociales el exprimer ministro. Hay que tener más correa, congresista; el que se pica pierde...

(Foto: Andina)

Mirtha Vásquez

#ModoNoSabeNoOpina

Y mientras desde distintos sectores, incluido el oficialismo, reclamaban ayer por la demora en la designación del nuevo titular de Educación, que finalmente juró al cargo anoche, la premier Mirtha Vásquez se mantenía en “ModoNoSabeNoOpina y abocada a su agenda particular. Estuvo en Cajamarca, pero no dijo nada al respecto. Bueeeeno, tampoco dijo nada sobre las contradicciones intersectoriales sobre el retorno a clases o la incertidumbre que se vive en el Corredor Minero Sur, etc. Está en otra...

(Foto: PCM)

A Pedro Castillo

Que alguien le avise

A ver si alguien le pone el despertador al Ejecutivo. Ayer, el Jurado Nacional de Elecciones solicitó al presidente Castillo que convoque a elecciones municipales y regionales para el primer domingo de octubre de 2022. El plazo de convocatoria vence el 5 de enero y hasta el momento el jefe de Estado no se ha pronunciado. A estas alturas, eso ya no sorprende, ¿o sí?

(USI)

