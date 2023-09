GUILLERMO BERMEJO - I

Se corre

El congresista Guillermo Bermejo no se presentó en la audiencia del juicio oral que se sigue en su contra por presunta afiliación a Sendero Luminoso, alegando que debía cumplir actividades fuera de Lima —en Lucanamarca y Chuschi, Ayacucho— en el marco de la Semana de Representación. Qué cumplidito resultó el parlamentario de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú… cuando le conviene. Ups.

GUILLERMO BERMEJO - II

Gana tiempo

Y es que justamente ayer se tenía prevista la declaración de una testigo protegida que debía ratificar su versión inicial de que Bermejo visitó un campamento terrorista entre 2008 y 2009 para reunirse con el ‘camarada José’. Su testimonio, sin embargo, no pudo concretarse debido a las objeciones del abogado del legislador, Ronald Atencio, por lo que la diligencia fue postergada. El amiguis del golpista Pedro Castillo puede respirar tranquilo… por ahora.

ALBERTO OTÁROLA

A esperar… ¿sentados?

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se puso nerviosito, en Arequipa, cuando se le preguntó por su asesor Eduardo Guerrero Castillo, sobre quien pesan denuncias de violencia familiar. “Todo se tiene que investigar. Vamos a regresar a Lima, la verdad que no hemos leído la noticia, pero nosotros trataremos de que se den las explicaciones correspondientes”, sostuvo. Uhmm, no sonó muy convencido. ¿Tomará las medidas del caso o todo quedará en un intento?

ALEJANDRO SOTO

Por interés

Pese a las graves denuncias en su contra, en Cusco tratan con guantes de seda al cuestionado presidente del Congreso, Alejandro Soto. El secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad San Antonio Abad, Nicolás Macedo, no quiso pronunciarse sobre las acusaciones de plagio contra su paisano porque, dijo, lo “necesitan”. “Necesitamos (su) servicio y apoyo, pedimos que atienda la homologación, el incremento de remuneraciones de jefes de práctica e incorporados; no puedo opinar todavía en contra”, manifestó en un arranque de sinceridad. Vaya, vaya, ¿así se manejan las cosas en el Legislativo?

DANIEL MAURATE

¿Y el aumento?

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, anda contra la pared, y es que una y otra vez, y con razón, se le pregunta por el aumento del sueldo mínimo que, con tufillo populista, anunció la presidenta Dina Boluarte en su mensaje de 28 de julio. “Necesitamos que sea consensuado entre trabajadores y empleadores. (…) No es posible generar puestos de trabajo o incrementar remuneraciones si no desarrollamos actividad de las empresas”, acotó. Uhmmm, a ver si se lo explican a su jefecita para que no genere expectativas inútilmente.

