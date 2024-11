Estas son las cortitas de hoy miércoles 27 de noviembre de 2024

Más vale prevenir

Guardaron a Dina

Su abrumadora impopularidad y sus deslices verbales le están pasando la factura a la presidenta Dina Boluarte. La mandataria decidió ayer a último momento no asistir a una actividad en un colegio de Huaycán, en vista de la cantidad de manifestantes que la esperaban en los exteriores para expresarle su rechazo. La jefa de Estado habría tomado esta decisión luego de que el vehículo oficial que trasladaba a ese centro educativo al ministro de Educación, Morgan Quero, fuera impactado por huevos y piedras cuando hacía su ingreso.

Imagen

Morgan Quero

La estrella

Pero este incómodo momento no evitó que el siempre aplicado titular del Minedu saliera al frente para casi minimizar el rechazo popular a su jefa y descartar que estos actos de violencia, que desde Perú21 rechazamos, tengan vinculación con las encuestas que desaprueban la gestión de Dina Boluarte. Para Morgan Quero este trato “no es representativo del cariño que les tiene el pueblo”. “Los jóvenes quieren saludarnos y tomarse fotos con nosotros”, dijo el ministro. Tal vez lo estén confundiendo con una estrella del fútbol. No hay otra.

Imagen

Dina Boluarte

Hasta el último minuto

Así pues, la presidenta no salió ayer de Palacio. Desde el patio de la casa de Gobierno participó de una actividad —junto a cuatro ministros que no se cansaron de aplaudirla— en la que se hizo entrega de títulos de propiedad. La jefa de Estado volvió a recordarnos que trabajará hasta el último minuto de su gobierno, una frase que ya dijo, oh casualidad, cuando la pasaba mal tras destaparse el escándalo de los relojes Rolex. En su discurso, la presidenta que no habla con la prensa instó al diálogo y dijo que se enfocará en seguir avanzando sin prestar atención a quienes acusó de buscar el “divisionismo”.

Imagen

Fredy Hinojosa

La metáfora del vocero

Y Fredy Hinojosa dejó por unos minutos de ser el vocero presidencial para ser su propio vocero y asegurar que hizo uso del vehículo oficial es en estricto cumplimiento de la ley. Tras ello, retomó su labor de defensor de la mandataria para calificar de “metáfora” la frase de la presidenta de que con 10 solcitos “se puede preparar sopa, segundo y postrecito”. El vocero dio una explicación que más pareció una chanfaina, que, dicho sea de paso, podría incluirse en el menú que pregona la jefa de Estado.