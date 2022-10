Alejandro Salas

A la escuelita

No bastan el entusiasmo y la franelita para cumplir el rol de vocero. Sino que lo diga el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien señaló que la decisión de Inspectoría General de la Policía de archivar la denuncia del presidente Pedro Castillo contra Harvey Colchado podría ser apelada en segunda instancia. Solo un detalle, no estamos hablando del Poder Judicial y, en consecuencia, no hay instancia ante la cual apelar. Salas es abogado, ¿no lo sabe o se hace? Que vuelva a la escuelita.

Piconazo - I

Techo de vidrio

Parece que César San Martín se quedó picón con las declaraciones del fiscal superior Rafael Vela quien, en entrevista con Perú21, afirmó que el juez supremo debería inhibirse de manera permanente de participar en los casos Lava Jato debido, entre otras cosas, a que su nombre es mencionado en las agendas de Nadine Heredia.

Piconazo - II

Se quejan en mancha

A tanto llegó su fastidio que, no se sabe con qué argumentos, “convenció” a los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de comprarse pleito ajeno (el suyo) y salir en mancha para denunciar supuestas “presiones y actos de intimidación” de un “funcionario del Ministerio Público”. Bueno pues, veremos si tiene el mismo poder de convencimiento con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes lo evaluarán el 2 de noviembre en el marco del proceso para su ratificación.

Alejandro Toledo

Vuelve “sano y sagrado”

Se le acaba la suerte al “sano y sagrado” expresidente Alejandro Toledo. La Corte de Apelaciones de San Francisco, Estados Unidos, rechazó su solicitud para que se deje en suspenso el trámite de su extradición al Perú, así que muy prontito lo tendremos nuevamente por estos lares.

Castillo abre puertas a México

La relación se estrecha

Hace poco se supo que Beder Camacho gestionó en las embajadas de México y Venezuela asilo para Bruno Pacheco y los sobrinísimos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo. Y es que la relación entre Castillo y el presidente mexicano López Obrador está más fuerte que nunca. Una muestra de ello es el contrato entre una empresa estatal mexicana con el gobierno del profesor chotano para construir tres Colegios de Alto Rendimiento, un acto que celebró la embajada azteca en Lima. ¿Se estará preparando el terreno para tentar nuevamente el asilo de los tantos investigados en el entorno del mandatario?

Congreso de la República

Tiempos modernos

Poniéndose a tono con las medidas para evitar la contaminación acústica, el Congreso reemplazará su añejo y ensordecedor timbre –ese con el se llamaba a los legisladores, misma escuelita, a registrar su asistencia y a votar los proyectos en el hemiciclo–. Dicen que ahora será una voz la que se escuchará por los pasillos del Palacio Legislativo.