De mantel largo

La candidata a la Presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue agasajada ayer muy temprano en Tarapoto. ¿El motivo? Su cumpleaños número 46, por lo que dirigentes y simpatizantes de su agrupación la sorprendieron con una torta blanca con una franja roja al medio y un ramo de flores.

Keiko Fujimori cuestionó a su contendor político Pedro Castillo por comentarios sobre el ataque terrorista en el Vraem. (Foto: Difusión)

A la cancha

La exseleccionada de vóley Cecilia Tait, incorporada recientemente al equipo técnico de Fuerza Popular, explicó en Canal N las razones de esta decisión. “Estoy convencida de que lo hará bien. Si yo me quedo fuera, no voy a poder después reclamar. Dirán ‘claro, cuando las papas quemaban, tú estabas bien sentadita en la banca’. Este es momento de entrar a la cancha”, comentó la recordada ‘Zurda de Oro’.

La congresista Cenaida Uribe cuestionó la decidión de la Comisión de Ética de librar de la suspensión a Cenaida Uribe. (Foto: Congreso)

¿Quién manda a quién?

Pedro Castillo, aspirante presidencial, continúa tratando de convencer a los demás, y a sí mismo, de que quien toma las decisiones es él y no Vladimir Cerrón. “Al señor Cerrón no lo van a ver ni siquiera de portero en instituciones del Estado”, dijo. Pero la verdad es que el exgobernador de Junín está inhabilitado para ejercer cargos públicos y lo único que le queda es estar en la sombra, donde su poder no sería fiscalizado.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

Bronca por Antauro

Después de la entrevista que ofreció a Perú21, Carlos Repetto, secretario de prensa del movimiento Etnocacerista, la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, dijo que “Repetto nunca ha sido asesor de su defendido y dejó de ser secretario de prensa”. Por su parte, el aludido señaló que nunca ha sido asesor, pero que sí es, hasta hoy, secretario de prensa del etnocacerismo. “Que muestre pruebas”, dijo Repetto.

Actualmente el mayor EP Antauro Humala cumple una condena de 19 años en el penal Ancón I. (FOTO: ANDINA)

Se buscan refuerzos

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, buscaría refuerzos para las elecciones ediles y regionales del 2022. Cuatro regidores de la Municipalidad de Trujillo que renunciaron a Alianza para el Progreso en noviembre último evalúan su incorporación al partido celeste. El concejal André Gallo informó que las cosas se definirán luego de la segunda vuelta del 6 de junio

VIDEO SUGERIDO

Gral. del Ejército César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre la matanza a 16 personas por una columna terrorista encabezada por el ‘camarada José’