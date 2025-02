Estas son las cortitas de hoy miércoles 26 de febrero de 2025

WILFREDO OSCORIMA - I

“Soy su wayki”

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no está dispuesto a ser destronado por el incondicional César Acuña y orgulloso reivindicó su lugar en el corazón de la presidenta de la República, Dina Boluarte. “Soy su wayki”, exclamó sonriente, y añadió, sin sonrojo, que no le molesta que lo vinculen con la mandataria.

WILFREDO OSCORIMA - II

Donde hubo fuego…

“La presidenta es una persona muy buena, apoya la gestión, apoya a todo el país, todo el país, tanto a los gobernadores regionales como a los alcaldes, de modo que yo no tengo por qué molestarme, al contrario, es grato”, subrayó. Como diría su “rival”, el gobernador regional de La Libertad: “dime quién eres y te diré quién eres”.

DINA BOLUARTE

Otra promesa incumplida

Y la jefa de Estado dejó plantados a los pobladores de Río Tambo, a quienes ofreció visitarlos el último lunes 24, algo que, por supuesto, no cumplió. “Voy a estar el próximo lunes, querida alcaldesa de Río Tambo. Allí estaré y nos abrazaremos las dos mujeres que gobernamos con el corazón”, fue lo que le prometió el 17 de febrero a la burgomaestre Digna Sucari, pero, nones, ni la punta de su respingada naricita se dejó ver hace dos días por la zona que ha sido afectada por la crecida del río Ene.

CONSTANTINO VILA

Mala autodefensa

Constantino Vila Córdova, el superarchimegaultrafugaz presidente ejecutivo de Essalud —lo designaron el último sábado y lo expectoraron a las horas del cargo— publicó un comunicado en el que sostiene que la orden de captura en su contra no es por la comisión de un delito ni por corrupción, sino por no acudir a una citación judicial de la que —sostiene— no fue notificado. Ahhhh, ¿y eso lo exonera? Mejor calladito nomás.

RICHARD ACUÑA

Falta de empatía

Y a propósito de La Libertad, le ha caído una avalancha de críticas al excongresista por esa región Richard Acuña, hijo de su api César Acuña, quien apenas un día después de la tragedia originada por el colapso de una estructura metálica en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, se fue a celebrar a Pimentel con su esposa Brunella Horna. Bueeeno, pero segurito que en la próxima campaña electoral sí irá corriendo a pedirle el voto a los trujillanos, ¿o no?