SILENCIO CÓMPLICE - I

En boca cerrada

Ante la posibilidad de ser conducidos de grado o fuerza ante la Comisión de Fiscalización, los cuñadísimos del golpista Pedro Castillo: Yenifer, Walter y David Paredes Navarro, y su sobrino Rudbel Oblitas, decidieron no hacerla más larga y participaron de manera virtual en la sesión de ayer, pero no aportaron nada pues invocaron su derecho a guardar silencio alegando que no se les informó sobre los delitos que se les imputan.

SILENCIO CÓMPLICE - II

Erre con erre

Pese a que el titular del grupo de trabajo, Héctor Ventura, les explicó una y otra vez que lo suyo era una indagación y no tenía la facultad de hacer imputaciones de carácter penal, los hermanos de Lilia Paredes tomaron ese argumento como excusa para no responder por su irregular intervención en la adjudicación y ejecución de obras en Chadín, Anguía, Chachapoyas, etcétera. Bueno, ya tendrán que responder a la Fiscalía, ahí será otro el cantar...

EL ‘NIÑO’ WILSON

Congresista viajero

Tremendo susto se llevó el congresista por Acción Popular, Wilson Soto, cuya camioneta fue impactada por un camión cuando se trasladaba al aeropuerto Jorge Chávez para viajar a Jauja donde tenía previsto participar en los festejos por el aniversario de fundación de esa ciudad. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores. Pero, una preguntita, ¿no acababa de retornar el parlamentario de tooooda una semana de vacaciones, perdón, de representación? Viajero resultó el ‘Niño’ Soto.

(Foto: Congreso)

SILVIA MONTEZA

Le falta empatía

La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Monteza, cuestionó que los trabajadores del Legislativo que fueron víctimas del recorte de sus sueldos por parte de varias congresistas no hayan denunciado oportunamente estos hechos. “(...) Han tenido que denunciar en su momento”, comentó. A ver si alguien le da unas cuantas clases de empatía a la también ‘Niña’ acciopopulista Monteza.

SE MUEVE EL PISO EN JUSTICIA

¿Reemplazan a Maurate?

Las fuertes críticas al flamante ministro de Justicia, Daniel Maurate, por sus vínculos con el capo de Los Cuellos Blancos del Puerto, César Hinostroza, han golpeado al gobierno de Dina Boluarte que, acusando recibo de los cuestionamientos, ya estaría buscándole reemplazo. Entre sus posibles sucesores se vocea al expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume, quien incluso ya se habría entrevistado con el premier Alberto Otárola. ¿Sabrá el ‘despistado’ titular de la PCM que Blume es el suegro de Coqui Toledo, el sobrinísimo del recientemente extraditado Alejando Toledo? Después no digan que no les avisamos...