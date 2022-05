Martín Vizcarra

Con rabo de paja

Martín Vizcarra volverá al Congreso, pero ojo, no como congresista –como es su caro anhelo–, sino como investigado por las irregulares compras realizadas por su gobierno para contrarrestar la pandemia del COVID-19. La medida fue acordada por la Comisión de Fiscalización donde habrían encontrado indicios de responsabilidad. ¡Qué diferencia con lo que ocurre en la comisión especial que preside Kira Alcarraz! ¿Por qué será no? ¿Tendrá algo que ver que su asesora sea Mirian Morales, la incondicional de Vizcarra?

(Foto: Congreso)

Dina Boluarte en Suiza

Se equivocó de país

Y en su participación en el Foro Económico Mundial –que se realiza en Davos, Suiza–, la vicepresidenta Dina Boluarte hizo, muy oronda ella, un llamado a los empresarios para que inviertan en el país donde, dijo, hay un “manejo responsable del gobierno” y se brinda “confianza y reglas claras para la seguridad jurídica”. ¿De qué gobierno habrá estado hablando doña Dina? Porque del de Pedro Castillo segurito que no es...

Fuente: Foro Económico Mundial

Nieves Limachi - I

Persona no grata

A la congresista Nieves Limachi no la quieren ver ni en pintura por Tacna. Ayer, organizaciones patrióticas la declararon persona no grata por su iniciativa para cambiar los símbolos y colores de nuestro pabellón. Otro que le ha agarrado tirria es Guido Bellido, quien se indignó porque muchos identifican a Limachi como representante de Perú Libre y no de Perú Democrático. Pero, valgan verdades, fue el cerronismo el que la llevó a donde está, así que tampoco vengan a rasgarse las vestiduras.

Congresista Esmeralda Limachi tramito propuesta de cambio de color y diseño de la bandera peruana ante la PCM tras pedido de ciudadano.

Nieves Limachi - II

Quita cuerpo

Entre tanto, para salir del apuro, la legisladora ofreció disculpas públicas, no sin antes justificarse diciendo que la propuesta no fue de ella sino de un ciudadano y que solo corrió traslado de la misma al premier Aníbal Torres. Y encima le echó la culpa a la prensa de haber “tergiversado el tema”. Uy sí, uy sí, cómo no, a ver quién le cree.

(Congreso)

Modesto Montoya

Alucinando...

Desatinado comentario el del ministro del Ambiente, Modesto Montoya, quien comparó al presidente Pedro Castillo con el querido entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, para justificar los cambios en el gabinete. “El presidente está afinando; hasta el ‘Tigre’ Gareca está mejorando, no siempre son los mismos, siempre hay cambios”, comentó. ¡Qué alucinado!

