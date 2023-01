Pasión sin vergüenza - I

No aprende

Parece que la suspensión por 120 días en el ejercicio de sus funciones, sin goce de haber, por haberle tirado un puñetazo a su colega Juan Burgos en pleno hemiciclo, no le ha hecho ni cosquillas al congresista del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, quien sigue haciendo de las suyas, y ahora desde Argentina donde participó en la llamada ‘Celac Social’.

Pasión Dávila

Pasión sin vergüenza - II

Desubicado

Dávila, dicen, asistió al evento por invitación de Evo Morales, y no perdió tiempo para defender (y mentir) allí a su golpista líder Pedro Castillo a quien calificó como “preso político” y “presidente constitucional”. ¿Dónde habrá estado cuando el profesor dio su golpe de Estado? A ver si en lugar de sacar cara por Castillo se pone a preparar su defensa ante el Ministerio Público que lo sindica como integrante del grupo ‘Los Niños’, que forma parte de la organización criminal encabezada por el ahora inquilino del penal de Barbadillo.

Foto: Andina

Pasión sin vergüenza - III

Dime de qué te jactas y...

Y a propósito de Pasión Dávila, la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, comentó que el legislador es muy agresivo y, en ese contexto, recordó cómo en alguna oportunidad la agredió verbalmente. “(...) Él me citó a mí y me llamó negra, y me dijo que me vaya a mi país...”, reveló la legisladora por Fuerza Popular. Tremendo ‘joyón’ el amigo de Castillo.

Comisión de Constitución

Adelanto de legislatura

Ayer, luego de una semana de vacaciones, perdón, de la Semana de Representación, los miembros de la Comisión de Constitución del Congreso aprobaron adelantar el inicio de la segunda legislatura al 15 de febrero próximo para llevar a cabo la segunda votación de la norma que anticipa las elecciones generales para abril de 2024. Un pedido para comenzar más antes, el 1 de febrero, no alcanzó consenso.

Hamlet Echeverría

“Vota nomás, oye...”

Al momento de la votación, el congresista por Perú Democrático, Hamlet Echeverría, trató de explicar las razones de su voto. “Porque las elecciones no son en abril de 2023 mi voto va a ser …”, dijo, cuando fue interrumpido por uno de sus colegas que participaba de manera virtual en la sesión. “Vota nomás, oye”, le gritó. Y sí pues, tanto adornarse para al final votar en contra.

Jorge Luis Salas Arenas

Quien se va a Barranco...

Y mientras el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, anda por Ginebra, Suiza, en Lima, el grupo de Constitución ya alista el debate del proyecto que plantea recortarle el mandato a él y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a abril de 2023. A ver si no encuentra sorpresas a su retorno.

(Foto: JNE)