Los consejos de Castillo

Que él mismo no aplica

En una reunión con gobernadores regionales, el presidente Pedro Castillo los exhortó a nombrar a “gente idónea” para trabajar en favor de la población. “Perdemos el tiempo llevando a una persona que no conoce el sector, que no sabe dónde están las necesidades del pueblo...”, sostuvo. Uhmm, ¿les estaba hablando a los gobernadores o lo estaba haciendo para sí mismo y sus ministros? Porque no fueron los gobernadores los que designaron a personajes sin preparación y con antecedentes policiales y vinculados al terrorismo para ponerlos al frente de los ministerios, ¿cierto?

El ministro de Trabajo Iber Maraví y el presidente Pedro Castillo se saludan en el 14° Gore Ejecutivo, celebrado ayer. (Foto: Presidencia Perú).

Seguirá tuiteando

Cerrón con permiso

El Poder Judicial amplió hasta setiembre el permiso al condenado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón para que permanezca en Lima para desarrollar actividades partidarias. Y es que el secretario general de Perú Libre afronta una investigación con comparecencia restringida por el caso Antalsis por sus supuestos vínculos con Martín Belaunde Lossio. ¿Cuáles han sido los criterios para esta nueva prórroga? No se sabe. Finalmente, igual podría boicotear... perdón, apoyar al gobierno de Pedro Castillo desde su región.

QUIERE SU CUOTA. Rubén Apaza (al lado derecho de Cerrón) pide el puesto de viceministro de Interculturalidad. (Foto: Facebook)

Otra derrota de Perú Libre

Una raya más al tigre

Fue una nueva derrota para la bancada de Perú Libre. Pese a que varios de sus integrantes, entre ellos su propio vocero Waldemar Cerrón, retiraron sus firmas de la moción, otra facción insistió en su pretensión de censurar a la Mesa Directiva –que preside Maricarmen Alva– en protesta porque perdieron la conducción de varias comisiones. Al final solo siete votaron a favor. Y después dicen que están unidos...

Arranca debate

Cuestión de confianza

Bajo la conducción de la congresista Patricia Juárez, la Comisión de Constitución realizó ayer su primera sesión y análisis varios proyectos de ley que plantean regular el voto de confianza con el propósito de que este no pueda ser utilizado por el Ejecutivo sobre temas de reforma constitucional que son de competencia exclusiva y excluyente del Parlamento. Adriana Tudela advirtió que este mecanismo se ha “desnaturalizado al ser utilizado indiscriminadamente para debilitar al Congreso. Se pone de candela el debate.

(Foto: José Rojas Bashe / GEC)

