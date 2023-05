EN EL PODER JUDICIAL

Asistencia espiritual

Parece que no solo el presidente del Congreso, José Williams, es generoso con plata ajena. De acuerdo a un informe del programa Al estilo Juliana, en el Poder Judicial le siguen los pasos, pues desde hace muchísimos años se le paga por “asistencia espiritual” al sacerdote Ángel Ortega Trinidad. A la fecha su sueldo mensual supera los S/8 mil, pero según el propio cura “desde 2008, líquido sacaba algo más de S/4 mil; (…) ahora me han dicho que me han subido un poco a 8 mil soles más o menos”, comentó. A ver si el titular de la institución, Javier Arévalo, se anima a dar una explicación.

¡AY, EL CONGRESO…! - I

Ausentismo

Una vez más el Pleno del Congreso sesionará dos días esta semana, y de acuerdo a la convocatoria, ambas sesiones se llevarán a cabo de manera presencial. Perooo, ojito, ojito, los parlamentarios podrán participar virtualmente si informan con antelación a la Oficialía Mayor y su ausencia está “debidamente sustentada”. O sea, se reeditará en el hemiciclo lo que diariamente ocurre en las comisiones ordinarias: un gran ausentismo…y sin descuentos.

¡AY, EL CONGRESO… ! - II

Perdidos en el espacio

Dicho sea de paso, en la agenda figura una moción de la congresista de Perú Libre, Janet Rivas, quien solicita que se inste al “presidente Pedro Castillo” a declarar en emergencia el sector de los pequeños ganaderos productores de leche…”. El documento es de noviembre de 2022. ¿Quién será el despistado en el Parlamento que una y otra vez sigue agendando una moción de hace seis meses que ya no tiene razón de ser?

Janet Rivas

ALIANZA… ¿CON QUIÉN?

Chehade los “desnuda”

En Alianza para el Progreso andan un poco movidas las aguas tras la renuncia irrevocable de Omar Chehade, quien se ha ido enrostrándole a su ahora exlíder César Acuña la sinuosidad con que actúa su agrupación. Según ha dicho Chehade, la cereza del pastel ha sido el respaldo de nueve legisladores apepistas a la elección de Josué Gutérrez como defensor del Pueblo. Incluso comentó que su decisión ya la venía “madurando” desde hace algún tiempo por el “blindaje” y “acercamiento” partidario con Pedro Castillo. ¿No que no? Ahora pues…





Foto: Andrés Paredes / @photo.gec

EN GOBIERNOS REGIONALES

Acoso político

Ante la Comisión de la Mujer del Congreso, las vicegobernadoras regionales del Callao, Edita Vargas, y de Ica, Rosario Gamonal, denunciaron haber sido víctimas de acoso político; en el caso de la primera de parte del propio gobernador Ciro Castillo, desde cuyo despacho —dijo— se le niegan facilidades para cumplir sus funciones. Castillo ya ofreció disculpas, pero, ¿tuvo que esperar que el hecho se haga público para hacer mea culpa?