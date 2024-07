KELLY PORTALATINO

Mala memoria

Y ahora, ¿qué dirá la congresista Kelly Portalatino de la investigación preliminar que le ha abierto la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal por presunto delito de encubrimiento personal a raíz de sus comunicaciones con su galán Vladimir Cerrón? ¿También denunciará acoso? Mejor que responda hasta cuándo ha intercambiado correspondencia con el prófugo. Por lo pronto, le ha dado amnesia y dice que no recuerda. Sí sostiene, en cambio, que el “doctor” no es prófugo, sino que “se encuentra a mejor resguardo”. Ayyyy, el amor…

JOSÉ BALCÁZAR

No es amor al chancho

Tremendo alboroto —con saludo incluido de su prófugo líder desde la clandestinidad— ha motivado el regreso a Perú Libre del congresista José Balcázar. Pobrecitos, tan desesperados andan por la pérdida de sus integrantes que le hacen fiesta a quien apenas hace un año renunció a sus filas de manera “irrevocable” alegando que no estaba de acuerdo por el apoyo del bloque a normas contra la reforma universitaria y la autonomía de la Sunedu. ¿Y qué cambió? Ah sí, que Balcázar se quedó en el aire tras la disolución de su bancada Perú Bicentenario. Como quien dice, se juntaron el hambre y la necesidad.

DINA BOLUARTE

Como lorito

No sabemos si su afán es convencer a la población o convencerse más bien a sí misma de que se mantendrá en el cargo hasta julio de 2026. Por enésima vez, la presidenta Dina Boluarte repitió que servirá “a la patria hasta el último día de gestión en 28 de julio de 2026″. “Ningún ruido político nos detendrá”, sostuvo. Bueeeno, no los detendrá, pero bien que los distrae

GUILLERMO BERMEJO

A quién le importa

A propósito de la mandataria y su mensaje por Fiestas Patrias, el congresista Guillermo Bermejo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, sostuvo que no tiene previsto escuchar el discurso. “(A Boluarte) no le importa el país más allá de sus narices, no espero nada, ni pienso escucharla”, indicó quien es acusado de haberse afiliado a los remanentes de Sendero Luminoso.

COMISIÓN PERMANENTE

En agenda

Y hoy será la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso correspondiente al periodo 2023-24 para tomar nota del informe de la subcomisión que evaluó al candidato a contralor general César Aguilar Surichaqui. Asimismo, está prevista la ratificación de la designación de Sergio Espinosa Chiroque como superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

