LA ÚLTIMA DE PAUL - I

Una raya más…

El congresista por el Bloque Magisterial, y para más señas experulibrista Paul Gutiérrez, vuelve a hacer noticia. Y esta vez, no porque se niegue a pagarle la pensión a su hija ¡porque no le gusta su nombre! Uhm, tampoco porque dejó el micro abierto en la sesión plenaria y se le escuchó decir: “Qué pasa, señor empresario. Suficiente con un almuerzo para empezar y en la tarde una cena…”.





LA ÚLTIMA DE PAUL - II

Encuentros cercanos

Pues no, esta vez es por su viaje a México, en noviembre pasado, para participar en la Segunda Audiencia Pública para la regulación sobre Fenómenos Anómalos No Identificados. Y es que, arguye, el Perú “es uno de los países que reporta permanentemente avistamientos, momias, fenómenos ovni”, etcétera. Como cereza del pastel, en su informe sobre su participación, Gutiérrez adjunta una foto de un dizque “esqueleto no humano” cuya existencia ha sido desmentida científicamente. Dicen que al evento viajó con su colega Germán Tacuri quien, sin embargo, no ha dejado constancia escrita de su participación. ¿Vergüenza será?





KATY UGARTE

A conveniencia

Otra parlamentaria experulibrista Katy Ugarte ha presentado un proyecto de ley para reorganizar el Estado y reducir a diez el número de ministerios incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros. Además, propone la desaparición de otras carteras, entre ellas la de la Mujer. ¿Y por qué no planteó lo mismo cuando era titular de ese portafolio en el gobierno del golpista Pedro Castillo?





PEDRO CASTILLO

Perdió la cuenta

Pedro Castillo tiene taaaantos abogados y ha presentado tantas apelaciones que ya no se sabe cuál de ellos lo representa en las diferentes audiencias que tiene en el Poder Judicial. Esta situación exasperó ayer al juez César San Martín, quien tuvo que repetir varias veces el número del expediente del caso. Ni el profesor chotano ni sus abogados tenían claro el asunto, incluso el juzgado debió aclarar a qué caso se refería la causa. ¡Qué despelote!





CHRISTIAN CUEVA

Centenarios

Ahora que anda sin equipo, el exseleccionado de fútbol Christian Cueva anda visitando su tierra natal, Trujillo, y desde ahí, envió un saludo, a través de las redes sociales, a la militancia del Apra que este año celebra 100 años de fundación. Y cómo no, estuvo acompañado del presidente de la Comisión por el Centenario Aprista, el excongresista José Luis Delgado, quien tuvo que soplarle el nombre completo de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Se animará el exaliancista Cueva a saludar también a Universitario de Deportes que este año también cumple los 100 años de fundación?