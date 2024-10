Estas son las cortitas de hoy miércoles 23 de octubre de 2024

Elías Varas

“Traidor, farsante”

El otorongo, perdón, el congresista Elías Varas llegó hasta Chimbote, donde le dijeron desde la A hasta la Z, pues no le perdonan que se haya pasado de las filas de Perú Libre a la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo. De “mentiroso, comodín, sinvergüenza, farsante” no bajaron los agravios. No solo eso, el presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales de Chimbote, Joaquín Cruz, denunció que el exlapicito llegó con el cuento, ups, con el anuncio de que postulará a gobernador regional. ¿Para eso utiliza la semana de representación?, ¿para hacer campaña con la plata de todos los peruanos?

Dina Boluarte I

La pega de chambera

Un tanto melodramática estuvo en su conferencia de prensa la presidenta Dina Boluarte. Con voz de mártir dijo que su cargo es taaan, pero taaan complejo que ella trabaja “las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días al año”. Uy, pobrecita. Cansadita debe estar, aunque, claro, siempre hay tiempo para las visitas familiares al sur de Lima. ¿Alguien dijo Mikonos?

Dina Boluarte II

En pantalla

Y en TikTok se han viralizado las imágenes de la grabación de la serie que tiene como trama principal la historia de la presidenta Dina Boluarte y su costosísimo reloj marca Rolex, entre otros obsequios de su querido ‘wayki’ Wilfredo Oscorima. ¿Cuándo, cómo y dónde podremos verla? ¿Qué otros personajes aparecerán? ¿Acaso su exsocio político, el prófugo Vladimir Cerrón? Por lo pronto, el usuario @cayllomanews ya ha mostrado algunos detrás de cámaras. Habrá sorpresas…

Javier González-Olaechea

No vuelve… por ahora

Ante los rumores de que habría sido tentado para el premierato, como se informó ayer en esta sección, el excanciller Javier González-Olaechea descartó “en el futuro inmediato asumir un puesto público”. “Haber sido canciller del Perú me ofreció el honor de servir a mi país, defender nuestros intereses y la libertad sin fronteras, razón por la cual estoy muy agradecido, (…) y deseo vivamente, por amor al Perú, que los empeños gubernamentales tengan el mayor impacto positivo posible”, comentó en X. ¿Qué dirá Gustavo Adrianzén, que ayer estaba con cara de pocos amigos?

En Huánuco

Le dieron a ‘Pulgarcito’

Y casi no la cuenta el gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, quien, literalmente, tuvo que escapar de una turba de pobladores que le reclamaban por una serie de obras inconclusas o sobrevaloradas, entre ellas, el hospital de Tingo María. Personal de seguridad tuvo que rodearlo para evitar que sea agredido, pero eso no evitó que le cayera una lluvia de insultos y objetos contundentes.

