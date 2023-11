DINA BOLUARTE

Mala comunicación

La presidenta Dina Boluarte aprovechó su conferencia en Palacio de Gobierno para, dizque, hacer una autocrítica que, fiel a su estilo, llegó con reclamo incluido. “Vamos a seguir trabajando y quizás una autocrítica que debamos hacer es no saber comunicar, o cuando comunicamos la prensa no nos toma en cuenta…”, dijo. ¿¿¿??? Y como para no quedar tan mal añadió: “vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa”. Uhm, para eso tendría que ser tolerante con las críticas y dejar la displicencia cuando le hacen preguntas incómodas; o sea, casi, casi tendría que volver a nacer. Ups.

FLOR PABLO

Bono con roche

La congresista no agrupada Flor Pablo renunció al bono de S/9,900 que “generosamente” la Mesa Directiva —que preside el apepista Alejandro Soto— aprobó en favor de los más de 3,600 trabajadores y los 130 legisladores. “Este tipo de decisiones discrecionales a puertas cerradas lo único que trae consigo es un mayor rechazo a la institución del Congreso y al sistema democrático en su conjunto”, advirtió Pablo. Bueeeeno, debe ser la única más o menos consciente porque el resto de sus colegas se hizo el muertito y prefirió no responder a los periodistas sobre el tema… y menos hablar de devoluciones. ¡Haberse visto!

MARTÍN VIZCARRA

Fue por lana y…

Martín ‘multioficios’ Vizcarra quiso subirse al bus de la Selección Peruana de Fútbol, pero la hinchada lo puso en su sitio más rápido que volando. ¿Y qué dijo Vizcarra? Pues que el entrenador Juan Reynoso debía ser destituido del cargo. “(Reynoso) da la misma respuesta que la presidenta Dina Boluarte que, a pesar de que está haciendo mal las cosas, dice que se quedará hasta julio de 2026″, comentó. Con lo que no contó fue con que le lloverían las críticas. “¡Oportunista! ¡Sinvergüenza! ¡Conchudo! le escribieron en redes. Eso le pasa por figureti.

EDUARDO ARANA

Franelita en mano

Feo papel el del ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien sacó cara por la presidenta Dina Boluarte y su demanda ante el Reniec para que se le reconozca el pago de S/428 mil por concepto de beneficios laborales y sindicales. Desviviéndose en explicaciones, el titular del Minjus alegó que la mandataria solo ejerce sus derechos laborales “que son imprescriptibles y a los que no se puede renunciar”, indicó. Uhmm, todo bien hasta ahí, pero, ¿se olvidó Arana que es el ministro de Justicia y no el abogado de su jefecita?