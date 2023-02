Bufet Pasos Perdidos - I

Se lavan la cara

Ahora resulta que nadie sabía nada. Tras el rechazo que ha generado entre la ciudadanía la contratación de un costoso bufet para los congresistas, más de uno de los beneficiados ha quitado cuerpo. Uno de ellos es el legislador Diego Bazán, quien no solo ha responsabilizado a Oficialía Mayor de lo ocurrido, sino que ha dicho que los precios son excesivos para el “par de platos de fondo y las dos o tres entradas” que les ofrecen. Exigente, encima...

(Renzo Salazar / @photo.gec)

Bufet Pasos Perdidos - II

A sacar de su bolsillo

“Para mí ese bufet no resulta un privilegio. Tienen que retirarlo y buscar un servicio similar, (...) yo me contentaría con que me den mi almuerzo...”, sostuvo el representante de Avanza País. Bueno pues, nosotros nos contentaríamos con que los 130 congresistas paguen, como cualquier otro trabajador, y más si es servidor público, sus respectivos desayunos, almuerzos y cenas, pero no se oye, padre, ¿cierto?

Foto: archivo GEC

Del Congreso al stand up comedy

Buscando chamba

La congresista no agrupada Susel Paredes dejó en claro que algunos de sus colegas simplemente no quieren dejar la curul y puso como ejemplo que un parlamentario amparó su postura en el hecho de que a estas alturas “ni siquiera hay manifestantes en las calles”. ¿Y quién es el susodicho? Pues no quiso decirlo. Según Paredes, lo dirá en su stand up comedy. Esteee, ¿será que ya está pensando en su próxima chamba? Bueno, entre ser congresista y ser comediante como que no hay mucha diferencia, ¿verdad?

En el PPC

Marisol no va más

La excongresista y exministra de Justicia Marisol Pérez Tello no integra más la llamada Comisión reorganizadora del Partido Popular Cristiano, que preside Javier Bedoya Denegri, y que tiene como uno de sus objetivos lograr la reinscripción del PPC como partido político, una tarea que, pese al tiempo transcurrido, hasta ahora no han logrado.

(Foto: El Comercio / Archivo)

Tania Ramírez

Pasado vergonzante

Muy indignada, la congresista tiktokera Tania Ramírez denunció que hay una cuenta falsa con su nombre en redes sociales, y atribuyó el hecho a un “ataque caviar”. ¿Qué le habrá molestado? ¿Que tomen su nombre o que en la dichosa cuenta se cite un proyecto para crear el Día Nacional del Tenderismo? Y es que, como se recuerda, la legisladora fujimorista fue detenida en 2015 por robar en un supermercado. Upss.

A Flor Pablo

Le jalan la alfombra

El presidente del Partido Morado, Luis Durán, le echó tierra a la posibilidad de que uno de sus congresistas postule a una eventual nueva Mesa Directiva del Congreso. ¿Qué dirá ahora Flor Pablo, a quien un grupo de congresistas promocionaba como posible reemplazo de José Williams?