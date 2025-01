Estas son las cortitas de hoy miércoles 22 de enero de 2025

VLADIMIR CERRÓN - I

Alucina…

Le ganó la nostalgia al prófugo dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien —en un post en X— recordó que cuando ganó su socio Pedro Castillo la Presidencia de la República “se llenaban locales, abarrotaban plazas y todo Lima era ‘comunista”. ¿¿¿??? Esteee, demasiada nostalgia… e imaginación parece.

VLADIMIR CERRÓN - II

Cansado y sin ilusiones

No solo eso, Cerrón también ha recordado que tenía 37 escaños congresales, y ha señalado que “luego de la desgracia —suponemos que se refiere a la estrepitosa y vergonzosa caída de su aliado chotano—, 26 arribistas abandonaron la bancada y el partido”. “Por eso nunca hay que entusiasmarse con quienes aparecen a última hora jurando consecuencia, son los peores”. Uy, pobrecito, tanto tiempo y todavía no se resigna.

HARVEY COLCHADO

No se calla

Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la PNP, ya no cree en los anuncios del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. “¿Ahora con qué plan pretende seguir engañando? (…) Entienda: Al delincuente no se le espera en la esquina con mil o dos mil policías, al extorsionador, sicario o asaltante se le busca en su guarida…; pero ¿usted qué va a saber de esto? Si durante su trayectoria como abogado defensor se dedicó a esforzarse para que integrantes de organizaciones criminales quedaran libres. ¡Hágase a un lado, usted no está a la altura!”, escribió. Ayayay, Colchado ya no se calla. Cómo se estarán arrepintiendo de haberlo pasado a retiro. ¡Apechuguen nomás!

SALVADOR DEL SOLAR

¿Inhabilitado?

Notificado de la aprobación del informe final que recomienda inhabilitarlo para ejercer cargo público por 5 años por el cierre del Parlamento, el expremier Salvador del Solar ha señalado que lo que se busca es “descalificar a los potenciales adversarios políticos” aunque él jura y rejura que no postulará en 2026. Como sea, solo le queda esperar a que el tema llegue al Pleno y pueda allí exponer su posición.

ALEJANDRO SOTO

Se corre

Alejandro Soto, el expresidente mudo del Congreso, no responderá ante la Comisión de Fiscalización por la contratación de Andrea Vidal y la presunta existencia de una red de prostitución en ese poder del Estado. Según él, la investigación está “completamente deslegitimada y parcializada”. Uhm, qué conveniente. Como dicen por ahí, quien nada debe, nada teme.