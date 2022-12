El ‘golpe’ de Pasión - I

Congresista pegalón

El congresista del Bloque Magisterial, Pasión Dávila, llegó hasta el penal de Barbadillo, en Ate, para visitar al golpista Pedro Castillo. Allí fue cuestionado sobre el pedido formulado por su colega Juan Burgos para que se le suspenda por 120 días sin goce de haber por haberle dado un puñetazo en pleno hemiciclo. La explicación de Dávila, quien sigue sin sanción y, por ende, cobrando sueldo, fue más que vergonzosa.

Pasión Dávila tira puñete a Juan Burgos en el Congreso: Hoy dice que no lo agredió, solo le dio un golpe. (Perú21)

El ‘golpe’ de Pasión - II

Y no pasa nada

“Fue un golpe, nada más, no he ido a agredirlo, eso es todo, y ahí se acabó”, comentó. Esteeee, ¿y quién le dijo que un golpe no es una agresión? Por si no fuera suficiente, Dávila añadió que está dispuesto a asumir la sanción que se le imponga. ¿Y qué le queda? Ahora solo resta que la Comisión de Ética –que preside Karol Paredes– tome cartas en el asunto. A esperar sentados.

Pasión Dávila fue sancionado con 120 días de suspensión por golpear a su colega Juan Burgos. (Gec)

Entregó diploma a su hijo

Mamá Dina

La ceremonia de clausura del año lectivo 2022 de la Academia Diplomática del Perú tuvo un momento especial y emotivo cuando la presidenta de la República, Dina Boluarte, le hizo entrega del diploma a su hijo, David Eduardo Gómez Boluarte, quien egresó de esa casa de estudios. La mandataria no pudo evitar darle unas palmaditas en la mejilla y sonreirle con ternura.

Hijo de Dina Boluarte. (Foto: TV Perú)

Aníbal Torres

El terror de las aulas

Luego de su show, perdón, de su pase a la clandestinidad, el exprimer ministro Aníbal Torres reapareció en redes sociales para anunciar su retorno a las aulas como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Qué miedo! Y ahora, ¿quién le podrá un freno a su discurso que alienta el enfrentamiento entre peruanos? A ver si se ponen alertas las autoridades universitarias. Pobres alumnos...

Betssy Chávez conversando con Aníbal Torres en la sede de la Dinoes donde está Pedro Castillo. (Foto: Difusión)

Martín Vizcarra

En boca cerrada...

Fresco como una lechuga, Martín Vizcarra emplazó al Congreso para que apruebe el anticipo de elecciones generales a diciembre de 2023. Mejor que se preocupe por el pedido del Equipo Lava Jato de la Fiscalía para que se le imponga 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo en dos obras que se dieron cuando fue gobernador de Moquegua.

Sigrid Bazán

Lavada de cara

“La señora Boluarte evade temas que le competen, (...) no puede simplemente lavarse las manos”. ¿Y quién escribió esta sesuda reflexión? Pues quién más. La congresista Sigrid Bazán. Síííí, la misma que ahora pretende no solo lavarse las manos sino la cara por su otrora apoyo incondicional al gobierno de Pedro Castillo. Como se ve que es de la misma escuela de Verónika Mendoza. Dios las cría y...

VIDEO RECOMENDADO