JUAN CARLOS MATHEWS - I

Lustrando la franelita

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, le sacó lustre a la franelita —ya se había demorado mucho— desde Nueva York, adonde viajó como parte de la delegación que acompaña a la presidenta Dina Boluarte. Consultado sobre la inexplicable negativa de su jefa, en la víspera, a responderle a una periodista de Canal N sobre la declaratoria de emergencia en tres distritos del país, Mathews salió con que los trapitos sucios se lavan en casa.

JUAN CARLOS MATHEWS - II

Patería con la jefa

“Si estamos viniendo acá a promover inversiones, algunos trapitos sucios hay que trabajarlos en casa. Ventilarlos acá puede empañar la imagen que estamos transmitiendo, que es una imagen real; son números reales de evolución de la economía, estabilidad e independencia del BCR. Creo que es prudente lo que dice la presidenta…”, comentó. ¡Cuánta patería! Esteee… Créanos, ministro, más daño hace la actitud displicente de la mandataria en un evento internacional.

DIGNA CALLE

Agua para su molino

La viajera, ups, perdón, la congresista por Podemos Perú Digna Calle reapareció por el Palacio Legislativo para, entre otras cosas, jactarse del respaldo que dizque tiene del presidente de su partido, José Luna Gálvez. Uy, ¡qué envidia! Asimismo, insistió en que no ha cometido ninguna falta ética. “A mí se me acusa de trabajar virtualmente y ellos han votado virtualmente. Me parece muy bien, todos estamos usando la virtualidad”, ironizó, aludiendo a sus colegas que aprobaron desde sus casitas una investigación en su contra.

CONGRESO

Mal ejemplo cunde

Este mal precedente, lamentablemente, no es exclusivo de la Comisión de Ética. Ayer, el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, convocó a los parlamentarios a la sesión “semipresencial” del Pleno que se llevará a cabo esta tarde, en la que se discutirá el pedido de facultades del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. ¿Y después con qué autoridad le reclaman las inasistencias a su “digna” coleguita?

ÁLEX CONTRERAS

No se va, no se va…

También desde Nueva York, el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, descartó su reclamada renuncia por el estancamiento que sufre nuestra economía. “Mi equipo y yo estamos comprometidos en la reactivación y vamos a seguir trabajando. Entendemos que el cargo responde a la confianza, desde un inicio está en permanente evaluación; mal haríamos en pensar en ese tipo de decisiones cuando hay una agenda enorme de trabajo que hacer…”, sostuvo. Uhmm, cuántos más pensaron lo mismo y luego se enteraron de su salida por los medios. Ups.