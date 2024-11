Estas son las cortitas de hoy miércoles 20 de noviembre de 2024

Julio Demartini

No suelta el fajín

Con uñas y dientes se aferra al cargo el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. Qué importa si hay denuncias de la entrega de carne de caballo a los pequeños beneficiarios del programa Qali Warma o de alimentos en malas condiciones; a Demartini, parece, solo le preocupa mantenerse en el cargo. “Yo ya conozco cuando pasan estas cosas y salen por todas partes a pedir la cabeza del ministro”, arguyó. Uhmm, pobrecito, ahora resulta que todos le hacen cargamontón. ¿Sabrán en este Gobierno lo que significa “responsabilidad política”? Parece que no.

Alberto Fujimori - I

Marcha atrás

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, derogar la Ley N.° 27600 que, en diciembre de 2001, dispuso suprimir la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993 luego de que el Parlamento declarara su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia del cargo de presidente de la República. Ahora queda en manos del Pleno debatir y eventualmente aprobar la medida que tiene respaldo multipartidario.

Alberto Fujimori - II

24 años de su renuncia

Curioso, sin embargo, resulta que la iniciativa haya sido aprobada justo en la misma fecha que hace 24 años, el recientemente fallecido exmandatario firmara, en Tokio, su carta al entonces presidente del Congreso Valentín Paniagua, a través de la cual renunció formalmente a la primera magistratura de la Nación en medio de una crisis política desatada por el destape de graves actos de corrupción durante su gobierno.

En el Congreso

Cifras al canto

La última encuesta nacional de Ipsos para Perú21 le da un 9% de aprobación a la gestión del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Respira un poquito, pues sale del 8% que registró en el mes anterior. En tanto, su desaprobación cayó del 76% al 70%. El Parlamento obtuvo 8% de respaldo, dos puntos por encima del resultado de octubre. Algo es algo, como dirían algunos.

Adriana Tudela

Candado legislativo

La congresista por Avanza País, Adriana Tudela, ha presentado un proyecto de ley para impedir que los parlamentarios que renuncian a sus bancadas puedan constituir nuevos grupos pues —dijo— no lo hacen por razones de conciencia sino en resguardo de sus intereses personales. Sí pues, la verdad no ofende. Si esa norma hubiera estado en vigencia en este quinquenio no existirían Bancada Socialista, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular, Bloque Magisterial, etcétera, y otros tantos que han desaparecido en el tiempo. Ah, y no tendríamos nada menos que 13 bloques.