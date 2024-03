MAGALLY SANTISTEBAN

Camiseta naranja

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregó la credencial de congresista a Magally Santisteban Sucuple, accesitaria de la ‘mochasueldos’ María Cordero Jon Tay, quien fue suspendida por el Parlamento en tanto dure el proceso penal en su contra por el presunto delito de concusión. Santisteban se incorporará la próxima semana al Legislativo donde se pondrá la camiseta naranja de Fuerza Popular.

JORGE LUIS SALAS ARENAS

Sin cheque en blanco

El titular del ente electoral, Jorge Luis Salas Arenas, aprovechó la entrega de la credencial a Santisteban para recordarle a los legisladores que los votos que han recibido de la población son una “expresión de confianza” pero no un “cheque en blanco”. A ver si toman nota los inquilinos (precarios) del Palacio Legislativo.

(Foto: Andina)

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Rolex no, Casio sí

Parece que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no quiere comprarse pleito ajeno. Consultado por la prensa sobre la controversia generada por el costoso Rolex no declarado de la presidenta Dina Boluarte, el burgomaestre se puso de costado y lamentó que “estemos perdiendo el tiempo” en ese tema. Además, en un arranque de espiritualidad, dijo que él no es lo que luce sino lo que lleva dentro. Preguntita, ¿su aclaración habrá tenido algo que ver con el hecho de que, como él mismo comentó, no usa un Rolex sino un relojito marca Casio?

Foto: gob.pe

GUSTAVO ADRIANZÉN - I

Pide un deseo

Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, sigue muy activo en las redes sociales pese a que cumple hoy 167 días en condición de prófugo de la justicia. Mientras tanto, el primer ministro Gustavo Adrianzén, al ser cuestionado sobre el tema por los periodistas, dijo que le “encantaría poder anunciar” la captura de “fulano o mengano”, en alusión a Cerrón. Fácil ministro, pruebe con el cambio de su engreído, el titular del Interior, Víctor Torres, a quien se le escapan hasta las tortugas, a ver si se le cumple el deseo.

(Foto: PCM)

GUSTAVO ADRIANZÉN - II

¡Es humano!

A propósito del jefe del gabinete, un periodista le preguntó si su actitud de la víspera de contestar con mal talante y darle la espalda a los periodistas, y todo porque no le gustó que le insistan sobre el caso Rolex que involucra a su jefecita, sería una característica de su gestión. “Soy como todos, humano, ¿ok? Y he dicho que siempre estaré dando la cara a la prensa (…), pero si estamos saliendo de una reunión de la PCM y tengo que dar un mensaje y convoco específicamente para tratar el tema, busquemos otro espacio para tratar temas distintos…”, arguyó. Bueno, si alguien esperaba que ofrezca disculpas, se equivocó, pero igual le tomamos la palabra ¡Ponga fecha, premier!