Aquel arbolito...

El “tronco” de Wong

El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, se enredó más de lo acostumbrado en sus declaraciones. Y todo para defender lo indefendible: las gollerías que recibirán los integrantes de la Mesa Directiva hasta seis meses después de concluido su mandato, entre ellos, él mismo. “Hay que ver todo el bosque, no solo el arbolito”, comentó, y ante la insistencia de los periodistas trató de desviar el tema hacia el pago de pensión vitalicia a los expresidentes. ¿¿¿??? ¿Quiere atarantarnos?

Ronsangella al profe

Ni ata ni desata

La congresista Rosangella Barbarán se pronunció sobre el calificativo de zánganos que le endilgó el presidente Pedro Castillo a los parlamentarios. Tras señalar que ella no se da por aludida, la legisladora comentó que las críticas no serían sino la reacción palaciega al trabajo que realizan algunos de sus colegas y que incomodarían al mandatario. ¿Alguien dijo Sarratea? “El mismo respeto que exige (Castillo), es el que tiene que dar; no puedo pedir más a personas que no pueden atar siquiera dos palabras”, agregó Barbarán. Auccchh. Dicen que las verdades duelen...

Modesto Montoya

El profe se “lució”

Al mejor estilo de su colega de Cultura, Alejandro Salas, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, quiso sacar cara por el presidente Pedro Castillo. “Me parece inconcebible que las personas que han estado en anteriores gobiernos acusen al actual de ser incompetente, cuando la incompetencia se demuestra en 15,20 o 30 años”, declaró. Bueeeno don Modesto, si le sirve de consuelo, el profe resultó aplicadísimo, si no mire cómo en menos de un año logró lo que sus antecesores en 15,20 o 30, ¿o no?

Y no se va, no se va...

El ‘niño’ Elvis

Pese a estar incurso en una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por su presunta participación en el grupo llamado ‘Los Niños’, el congresista Elvis Vergara fue ratificado como vocero titular de la bancada de Acción Popular, cargo que ejercerá un año más, hasta julio de 2023. Según el comunicado del bloque, la decisión fue acordada por unanimidad. Solo por curiosidad, ¿asistió la todavía titular del Legislativo, María del Carmen Alva?

En app

Se busca congresistas

El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, reveló que su bancada ha hablado con cuatro congresistas no agrupados para ver si se incorporan a su bloque. Dicen por ahí que se trataría de los tres moraditos y de Carlos Anderson. Sin embargo, todos habrían dicho nones y la razón principal sería el manejo partidario de César Acuña. Cría fama... y échate a la cama.

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.