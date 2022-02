Castillo a la escuelita - I

Aprendo en Palacio

Aprovechando la presentación del entonces canciller Oscar Maúrtua ante el Pleno, el congresista Carlos Anderson le sugirió darle un “cursito chiquito” de relaciones internacionales al presidente Pedro Castillo. “Es importante que no vuelva jamás a cometer un error, que es un horror, de esta naturaleza”, añadió en alusión a las expresiones del mandatario sobre la eventual convocatoria a un referéndum para la cesión de territorio peruano a Bolivia. A ver si le organizan un ‘Aprendo en Palacio’ al jefe de Estado sobre ese y otros temas...

(Foto: Congreso)

Castillo a la escuelita - II

Humildad tardía

No se sabe si después del papelón presidencial a nivel internacional Maúrtua iba a estar dispuesto a seguir el consejo. Lo que sí dijo es que el presidente Castillo ha sido “humilde” al disculparse por sus declaraciones. “Pecar es humano, perdonar es divino (...) no nos volvamos soberbios, veamos las cosas en su dimensión”, comentó. Lástima que la “humildad” le haya llegado al mandatario con más de una semana de retraso. Así cualquiera, ¿no?

(Foto: Presidencia)

Cuentas claras...

Los ‘mangos’ de Rafael

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que no le debe ni un ‘mango’ a la Sunat como persona natural, y dijo que a sus empresas han llegado cinco notificaciones de deudas sobre las cuales sus abogados han pedido mayor información pero aún no tienen respuesta. Según un informe periodístico, dichas deudas superarían los S/34 millones. A ver si se aclara pronto el tema, sobre todo ahora que, tras su fracaso en la contienda presidencial, amenaza, perdón, anuncia su postulación a la Alcaldía de Lima.

(Archivo)

Verónika Mendoza

Desinformada

Verónika Mendoza despidió a Mirtha Vásquez del premierato agradeciéndole por “resistir” al asedio de la “derecha golpista”. ¿Acaso no leyó la carta en la que Vásquez dice bien clarito que se fue porque no le fue posible llegar a “consensos” con el presidente? ¿En qué mundo vive? ¿O será que no lee ni los periódicos...como su aliado Castillo?

Verónika Mendoza dará rango constitucional a medidas anticorrupción. (Foto: Andina)

El ojo que llora

Urge rectificación

El congresista por Avanza País Alejandro Cavero ha presentado un proyecto para derogar la resolución que declaró el memorial El Ojo que Llora como Patrimonio Cultural de la Nación. “Debemos buscar cosas que nos unan, no que nos dividan”, precisó el legislador. La cuestionada norma, se recuerda, lleva la rúbrica de la viceministra de Patrimonio Cultural, Sonaly Tuesta.

Ministerio de Cultura

