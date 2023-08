A LA CALLE - I

“Conchudez”

La desfachatez, por decir lo menos, de la congresista por Podemos Perú, Digna Calle, de solicitar dos meses más de licencia pese a tener ya más de seis meses fuera del país, parece haber colmado la paciencia de varios de sus colegas, entre ellos el legislador por Avanza País, Alejandro Cavero, quien calificó el pedido como una “conchudez”. “A mí sinceramente eso me parece una conchudez, me van a perdonar, es una falta de respeto a quienes le han dado la confianza; largarse a ver sus temas personales, desatenderse de sus labores parlamentarias”, comentó.

(Foto: Congreso)

A LA CALLE - II

Luna, el avestruz

Quien ha quedado mal parado es José Luna Gálvez, el fundador de Podemos Perú, quien ha optado por la política del avestruz luego de que hace apenas unos días anunciara con bombos y platillos que Calle retornaría al país esta semana y daría, ella misma, las explicaciones al país de su situación. ¿Acaso no sabía como vocero de su bancada que ella ya había pedido una prórroga de su licencia el 26 de julio? Nos quiere agarrar de tontos…

BIDEN EN CARTA A BOLUARTE

Destaca integración

En una carta remitida a la presidenta de la República, Dina Boluarte, con motivo del 202° aniversario patrio, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que ambos países están “construyendo un crecimiento económico integrador”, y reafirmó su voluntad de seguir trabajando para hacerle frente a retos regionales y mundiales como la migración irregular, la corrupción y el cambio climático.

(Fotos: AFP / Presidencia)

ALEX FLORES

Nos cree ingenuos

El parlamentario Alex Flores anda molesto por la negativa de su ahora expartido Perú Libre a aceptar su renuncia y, en lugar de eso, haberlo expulsado de sus filas. “(Eso) no tiene validez jurídica, (el partido) no es una monarquía, no es propiedad de una familia, de una persona”, reclamó a voz en cuello. ¡Qué chistoso! Ahora resulta que recién se entera de que su exlíder, el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, es el presidente de la agrupación, que el hermano de este, Waldemar, es congresista, y la madre de ambos una militante activa del partido. Flores la quiere pegar de ingenuo o quiere tomarnos el pelo.

(Foto: Congreso)

ROXANA CANEDO

Descansa en paz

Roxana Canedo, la imagen y voz de reconocidos programas periodísticos y noticieros en nuestro país falleció en La Paz a los 72 años, y no a los 80 como erróneamente informamos ayer. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y expresamos nuestras disculpas por esta imprecisión.

