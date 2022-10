Mentiras en el Vaticano

Landa no cree en nadie

El canciller César Landa se reunió con el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y sin vergüenza alguna le mintió sobre las razones de la inasistencia del presidente Pedro Castillo a su encuentro con el papa Francisco. “Consideran (en el Congreso) que estuvo (el mandatario) fuera de tono por afirmar la paz, la ley internacional, condenar a Rusia...”. Pero nada dijo de las seis investigaciones fiscales que pesan sobre el jefe de Estado y los papelones que hace cada vez que viaja al extranjero que determinaron que el Congreso no autorice su periplo. Si así miente ante un prelado...

Betssy Chávez

Se hace la interesante

Y mientras él hacía de las suyas en El Vaticano, en Lima, su colega de Cultura, Betssy Chávez, se negó a responder sobre temas de política alegando que sobre eso contesta “en mi espacio congresal”. ¿En serio? Si por ahí casi ni se le ve, pues ha preferido el fajín ministerial antes que cumplir con la labor congresal para la que fue elegida.

(Foto: PCM)

Dina se corre de la prensa

No sabe, no opina

La que también evita responder es la vicepresidenta Dina Boluarte quien, siguiendo el mal ejemplo de su jefecito, ahora se rodea de policías para evitar que se le acerquen los periodistas. Ocurrió en Piura, donde uno de los efectivos casi tira al suelo la cámara de los colegas de Canal N. Recién después de hacerse pública la denuncia, doña Dina se animó a hablar pero no quiso responder qué hará si prospera la tercera moción de vacancia. “Yo no me voy a cansar de seguir llamado a la unidad”, dijo. O sea, “soy su vice, pero no sé nada...”.

José Luna Gálvez

De la boca para afuera

José Luna Gálvez, el dueño de Podemos, no quiso responder si su bloque apoyará la vacancia presidencial, pero para quedar bien con la prensa salió con que “no acepto ningún corrupto, nunca lo voy a aceptar, no apoyaré a ningún ladrón”. La sartén le dijo a la olla...

(Foto: El Comercio)

Elvis Vergara

A confesión de parte

El vocero de Acción Popular, Elvis Vergara afirmó: “una de mis grandes equivocaciones es haber creído demasiado en este presidente que no estuvo preparado para asumir el cargo y, peor aún, se rodeó de gente muy nociva”. Bueeeeno, si lo dice él, que iba a Palacio con los otros ‘Niños’ para entrevistarse con el profe, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo?

(Foto: Congreso)

Jorge Salas al Congreso

De grado o fuerza

Y por tercera vez, el presidente del JNE dejó plantada a la Comisión de Constitución donde debía informar sobre los criterios de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar gastos o ingresos en campaña. El titular del grupo de trabajo, Hernando Guerra García, dijo que se evaluará citarlo de grado o fuerza.

(Foto: El Comercio)

Edward Malaga