Rosangella vs. Sigrid - I

Boicot congresal

Tras su pública bronca con Sigrid Bazán, la presidenta de la Comisión de Economía, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), no quiso perder más tiempo y presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones, lo que –en opinión de su colega Carlos Anderson– constituye un “boicot” al grupo de su misma comisión que tenía a su cargo el tema.

(Foto: Andina)

Rosangella vs. Sigrid - II

Subiéndose al coche

“Su apuro—resultado de su pelea con la congresista Sigrid Bazán—demuestra inmadurez para manejar un tema de vital importancia para el país”, escribió Anderson. La legisladora de Cambio Democrático no quiso desaprovechar la oportunidad y se subió al coche. “Una de las pocas veces en las que estamos de acuerdo, congresista (Anderson). Hace falta madurez hasta para discrepar”, le respondió. Bueeeno, ¿será que el comentario lo hizo por experiencia propia?

(Foto: César Campos)

Mark Vito

En onda tiktokera

Y Mark Vito, el exesposo de Keiko Fujimori, sigue buscando chamba, perdón, en su onda tiktokera. Esta vez apareció con el exchico reality Fabio Agostini, quien lo presentó como “mi nuevo discípulo”. “Lo estabais pidiendo a gritos y aquí lo tenéis”, escribió Agostini. Cómo se nota que Vito extrañaba la atención mediática.

(Imagen: TikTok/@markvitov)

Nelcy Heidinger

Figuretti

Otra que resultó ser igual de figuretti es la congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, Nelcy Heidinger Ballesteros, quien – en el marco de sus actividades por la semana de representación– viajó hasta Oxapampa para, dicen, fiscalizar el deterioro de la vía que conecta a esa ciudad con Pozuzo. Todo bien hasta ahí, pero nadie entiende hasta ahora qué quiso demostrar la parlamentaria apepista posando como lo hizo a un lado de la carretera (ver foto). En fin...

Foto: Congreso

Vladimir Cerrón

Discurso de odio

Tratando, cuando no, de llevar agua para su molino, Vladimir Cerrón –dueño del partido Perú Libre– respaldó el paro de los pobladores de Tumbes y Piura en reclamo a un mayor apoyo del Gobierno frente a la emergencia provocada por las lluvias y huaicos. “Los gobiernos regionales deben liderar ello (...), no hay mayores interesados que ellos mismos. ¡A Lima no le interesa!”, comentó. Vaya, el mismo discursito de odio y confrontación de su otrora socio golpista.

(GEC)

Daniel Urresti

Prisionero... de sus actos

Daniel Urresti, sentenciado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, insiste en victimizarse. A través de su cuenta de Twitter insistió en que está preparado “hasta para ser prisionero de guerra” ¿¿¿??? Y agradeció a “los millones de compatriotas por sus palabras de solidaridad”. Esteee, ¿millones?

Fotos: Andrés Paredes / @photo.gec