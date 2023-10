ROBERTO CHIABRA

En modo gerundio

En medio de la discusión sobre la conveniencia o no de que el Gobierno adquiera aviones de mayor capacidad para el traslado de personas en momentos de emergencia, el congresista Roberto Chiabra comentó que esta necesidad no es nueva y que lo mismo ocurrió durante la crisis por la pandemia del COVID-19. “Cada que surge un problema, este gobierno entra en gerundio: ando, endo. Estamos analizando, estamos pensando, estamos viendo, pero nunca decidiendo, y como siempre (cuando lo hacen es) tarde y mal”, ironizó. ¡Qué fino!

ELIANE KARP

Quiere volver

La defensa legal de Alejandro Toledo informó que su esposa Eliane Karp, quien se encuentra en Israel, está dispuesta a retornar al Perú para afrontar el juicio por el caso Ecoteva, pero, eso sí, siempre y cuando se levante la orden de prisión preventiva en su contra. “Hemos pedido el cese de la prisión preventiva para que llegue a Lima y la Sala ha rechazado el pedido; ella ha dicho en audiencia que quiere retornar al país, quiere estar cerca a su esposo”, declaró el abogado. Uhmm, justo ahora que hay un conflicto armado con el grupo terrorista Hamás. ¡Qué casualidad!

MARÍA DEL CARMEN ALVA

Mal de muchos…

María del Carmen Alva trató de justificar infructuosamente el alto nivel de desaprobación del Legislativo: 82% según la última encuesta de Ipsos para canal N. “Ningún Congreso, en ninguna parte del mundo, tiene buena aprobación”, indicó. Y a modo de consuelo, sostuvo que en el caso del Parlamento mexicano este tiene 5% de aprobación, mientras que el de Chile apenas llega al 3%. “(…) No es nunca una institucion popular, querida…”, añadió. ¿Y los ‘mochasueldos’, y ‘Los Niños’ y los blindajes, no cuentan? Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ups.

JOSÉ LUIS ELÍAS

Se baja del coche

El congresista por Podemos Perú, José Luis Elías, renunció a la presidencia de la comisión especial encargada de evaluar al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional fastidiado porque el grupo desestimó su propuesta, avalada por la Secretaría Técnica, para excluir a tres aspirantes. Esteee, ¿medida justificada o berrinche? Veremos.





RUTH LUQUE

Fiscal en la mira

La congresista por Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Ruth Luque, ha puesto en su mira a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por su reciente viajecito a Italia y más precisamente a Ciudad de El Vaticano. Y es que, según la legisladora, hay inconsistencias en las fechas, gastos y motivaciones del periplo por lo que la próxima escala de la titular del Ministerio Público sería nada menos que la Comisión de Justicia o la Comisión de Fiscalización del Parlamento.

