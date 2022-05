El ‘niño’ Soto - I

Yo no fui...

El congresista por Acción Popular, Wilson Soto, se hizo el loco cuando –en una entrevista en RPP– lo cuestionaron por la denuncia de la lobista Karelim López, quien lo sindica como un integrante más del grupo ‘Los Niños’, que formaría parte de una red de corrupción que opera desde el MTC. “A mí Karelim López no me ha mencionado, yo no estoy en ese grupo, en ningún momento me ha señalado”, replicó nerviosito. ¿En serio? O sea que tooooodo el mundo se enteró, menos él. Qué conveniente, ¿no?

El ‘niño’ Soto - II

Pone trabas

Lo que preocupa es que Soto es el congresista delegado que tiene a su cargo la determinación de hechos de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria. El encargo se le dio el 1 de mayo, pero recién el 9 pretendió eludir la responsabilidad alegando que había pedidos de reconsideración de por medio. ¿¿¿??? A ver si el ‘niño’ Soto se comporta como adulto y asume el encargo con celeridad.

(Foto: Presidencia)

Prensa en el Congreso

Respeto mutuo, por favor

Y a propósito del acciopopulista, este viajó a Huancavelica con la titular del Congreso, María del Carmen Alva, quien, una vez más, se esponjó cuando le preguntaron sobre el ingreso de los periodistas al Palacio Legislativo. “Sabemos del trabajo que hacen, lo respetamos, queremos también que nos respeten a nosotros, respetos guardan respetos”, acotó. Y agregó: “Nadie tiene miedo de que ustedes estén ahí”. ¿Está segura?

(Foto: Difusión)

Álex Paredes

Se saca el clavo

Los diez legisladores que renunciaron a Perú Libre hace una semana formalizaron ante la Oficialía Mayor del Congreso su pedido para conformar la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional. ¿Y adivinen quién se ha acreditado como vocero titular? Pues Álex Paredes, el mismo a quien Vladimir Cerrón impuso como primer portavoz del bloque gobiernista y que no duró ni una semana en el cargo por discrepancias internas. ¿Será que ahora quiere quitarse el clavo?

(GEC)

En Alianza para el Progreso

Compás de espera

APP suspendió la presentación de su candidato a la Alcaldía de Lima Omar Chehade y de sus aspirantes a las 43 comunas distritales de Lima que estaba prevista para hoy. La agrupación de César Acuña no informó la razones. ¿Será por la tesis de Castillo que ayer se filtró?

(Foto: GEC)

